電影《如果雨之後》上週在韓國上映，首周5天即登上韓國開片票房冠軍，累計超過17萬人次觀影、票房總計超過15億7000萬韓元（約台幣3751萬），除了男女主角姜河那、千玗嬉外，曾與姜河那合作韓劇《未生》的姜素拉也特別演出，相當於主角級的演技表現，引起熱烈討論。

姜素拉表示：「這個角色是個不會欲擒故縱的人，我很喜歡她勇於面對挑戰且直率的個性。」導演曹溱模也大讚：「姜素拉把這個角色表現的很剛好，讓人感覺到她演技爆發的後座力。」拍片現場不光是演員，就連工作人員都被開心快樂氣氛渲染，姜河那說：「跟姜素拉拍的每一場戲都讓我覺得很輕鬆，她很開朗也很不拘小節，我們總是笑得很開心，還常聊天聊過頭，被導演提醒『要開拍了！』」

姜河那在電影中經營了一家雨傘工房，而他也命中注定跟這間工房很有緣。姜河那說：「我常在我家附近散步看到一些貼著『出租』招牌的店面，我會邊散步邊想著『這個空間真的很棒！』而當《如果雨之後》開拍後，我還想著『若男主角英浩的工房就開在這裡有多好』，沒想到某天我去散步時，就發現原本掛著出租招牌的店面已經開始在裝潢，且施工的正是我們的美術組跟道具組，他們剛好把這個店面租下來當作我在片中工作的雨傘工房！這一切太神奇了，根本就像宇宙的奇蹟一樣，所以我拍攝雨傘工房戲的時候都覺得特別放心！」該片本周五（7日）在台上映。

(中時 )