民進黨台北市黨部前評委趙映光之子趙介佑涉毒遭羈押，其黑歷史連環爆，更牽扯多名綠營政要，還被翻出與內政部長徐國勇合照，他認識的是趙介佑阿公趙文寬，並不認識趙介佑；國民黨立院黨團晚間則在臉書PO影片爆料，徐國勇與國策顧問黃承國、趙映光同桌吃飯聊天影片，「你說，跟趙映光、黃承國同桌吃飯，是真的不熟嗎？說清楚，很難嗎？」

徐國勇今天在立法院受訪時解釋，他很久以前當立委時，趙介佑的祖父趙文寬是北投區選民，因此才在去年12月受邀參加趙文寬的80大壽；而趙介佑的父親趙映光，是後來在民進黨台北市黨部才認識，但趙介佑他並不認識。

國民黨立院黨團透露，這個短片是在「新靚點花園飯店」舉行的餐敘，同桌成員包括民進黨國策顧問黃承國、民進黨台北市議員劉燿仁、民進黨台北市議員張茂楠、內政部長徐國勇、民進黨中央發言人顏若芳、民進黨前評召周志賢、民進黨前評委召集人趙映光（趙介佑父親），掌鏡的則是前民進黨台北市黨部主委黃慶林。

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(中時 )