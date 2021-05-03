瑞銀（UBS）最新調查顯示，全球投資人與企業主對於拜登政府推出的經濟政策抱持樂觀看法，高達64％受訪者認為拜登端出的政策可望幫助全球強勁復甦，六成的人認為白宮政策將支持全球金融市場，而57％的人認為拜登主政有助於他們個人財富增加。

(工商 )