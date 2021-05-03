瑞銀調查：拜登經濟政策 獲六成投資人與企業主看好 23:082021/05/03 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞銀（UBS）最新調查顯示，全球投資人與企業主對於拜登政府推出的經濟政策抱持樂觀看法，高達64％受訪者認為拜登端出的政策可望幫助全球強勁復甦，六成的人認為白宮政策將支持全球金融市場，而57％的人認為拜登主政有助於他們個人財富增加。 日盛投信：亞洲經濟力強成長 挹注亞高收債投資價值 擊殺賓拉登十周年 拜登：永不遺忘的一刻 (工商 ) #全球 #拜登 #瑞銀 #經濟政策 #企業主 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南部缺水嚴重 高雄銀推專案助企業救急 21:532021/05/03 財經 阿米塔吉：日本也應派外交高層與台灣會談 14:362021/05/03 國際 政策力挺 智能車商機大 12:542021/05/03 財經 城市科大19位青年廚師 獲日官方授予日料銅勳證照 14:182021/05/03 寶島 亞洲經濟力強成長 挹注亞高收債投資價值 12:522021/05/03 財經 大陸消費促進月 主打夜間經濟 04:102021/05/03 話題觀察 水滴更新赴美招股書 擬募4億美元 04:102021/05/03 全球財經 《國際社會》印企大亨呼籲 快限縮經濟活動救人命 09:272021/05/03 財經 社評／拜登向左轉 和中國競爭 04:102021/05/03 焦點新聞 拜登反朝言論 北韓嗆不會姑息 04:102021/05/03 國際大事 中東起風了 04:102021/05/03 時論廣場 財經熱門新聞 美國200多萬人請願 要求每月發放2000美元支票 - 財經 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 矽晶圓廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 Yahoo拍板賣了 阿波羅私募基金50億美元買下 - 財經 曾不理賈伯斯 促成蘋果結盟台積電 英特爾執行長：最大的失策 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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