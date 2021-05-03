執照申請出問題 特斯拉德國超級工廠延後投產 23:082021/05/03 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據德國媒體報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）位於德國柏林的超級工廠最快要到2022年1月才能加入生產行列。該工廠原定於今年7月1日投產，但如今執照與同址電池工廠興建出現問題，執行長穆斯克已批准將開張時間延後六個月。 建商為如期取得使用執照關說 老里長涉收賄遭訴 特斯拉在大陸變乖了 積極參加監管機構會議 (工商 ) #執照 #德國 #超級工廠 #投產 #特斯拉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英特爾再狠砸2800億蓋新廠 復仇行動從這裡展開 11:282021/05/03 財經 安全事故維權鬧劇頻生 特斯拉將擴大團隊加強對陸政府公關 19:482021/05/03 兩岸 那些發生在同一個時代的事兒 11:302021/05/03 生活 愛德萬測試群馬工廠 達成全面採用再生能源目標 09:512021/05/03 財經 受中美科技戰影響 台灣養出護國群山 15:132021/05/03 財經 陸第一季對日本出口電動汽車激增 多為陸產特斯拉 11:462021/05/03 財經 占星師預測5／3～5／9運勢 雙魚是超級幸運兒 06:302021/05/02 運勢 新冠超級免疫者現蹤 體內超多抗體 存在達10個月 10:362021/05/03 國際 《國際產業》特斯拉德國超級工廠 得延宕大半年才開張 10:012021/05/03 財經 DRAM教父高啟全與台廠辛耘合資 湖北晶芯半導體 試投產 04:102021/05/01 全球財經 《國際產業》英特爾CEO歐洲行 尋求80億歐元建廠補貼 09:442021/05/03 財經 財經熱門新聞 美國200多萬人請願 要求每月發放2000美元支票 - 財經 Yahoo拍板賣了 阿波羅私募基金50億美元買下 - 財經 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 矽晶圓廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 曾不理賈伯斯 促成蘋果結盟台積電 英特爾執行長：最大的失策 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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