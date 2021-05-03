據德國媒體報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）位於德國柏林的超級工廠最快要到2022年1月才能加入生產行列。該工廠原定於今年7月1日投產，但如今執照與同址電池工廠興建出現問題，執行長穆斯克已批准將開張時間延後六個月。

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