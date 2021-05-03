神經科學新創公司Neuralink總裁霍達克（Max Hodak）1日透過推特宣布，他已離開這間由他與穆斯克共同創辦的公司好幾周，但並未透露離職原因與細節。穆斯克宣稱該公司研發產品可實現「超人類感知」，未來能讓癱瘓人士透過心智操控智慧手機或機械義肢。

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