與穆斯克拆夥 新創公司Neuralink總裁離職 23:082021/05/03 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 神經科學新創公司Neuralink總裁霍達克（Max Hodak）1日透過推特宣布，他已離開這間由他與穆斯克共同創辦的公司好幾周，但並未透露離職原因與細節。穆斯克宣稱該公司研發產品可實現「超人類感知」，未來能讓癱瘓人士透過心智操控智慧手機或機械義肢。 Touch Taiwan 2021拚跨域整合 協助產業升級 王文淵、何壽川御駕親征 超前部署循環經濟 (工商 ) #穆斯克 #新創公司 #Neuralink #總裁 #拆夥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上市公司治理評鑑 國巨、華新科大躍進 04:102021/05/03 產業．科技 台電勇奪CSR企業社會責任獎 國營事業首獲佳績 19:212021/05/03 財經 《看見台灣之後》系列活動 累積超過4萬名師生參與 15:222021/05/03 寶島 車商殺進台中 砸巨資設新據點 04:102021/05/03 產業．科技 台灣應材環境教育推廣 六年70校四萬名師生參與 11:112021/05/03 財經 圓祥授權雙特異性抗體新藥二期試驗 收治首名黃斑部變性患者 16:042021/05/03 財經 英特爾再狠砸2800億蓋新廠 復仇行動從這裡展開 11:282021/05/03 財經 10家被動元件廠將改選 國巨董事候選人名單出爐 04:102021/05/03 財經要聞 《電腦設備》Q1獲利登近11季高 泓格飆逾2年半高價 13:252021/05/03 財經 清純星女郎顏值巔峰超越劉亦菲 背小三罵名隱婚10年終扶正 06:312021/05/03 娛樂 特斯拉在大陸變乖了 積極參加監管機構會議 16:102021/05/03 財經 財經熱門新聞 美國200多萬人請願 要求每月發放2000美元支票 - 財經 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 矽晶圓廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 Yahoo拍板賣了 阿波羅私募基金50億美元買下 - 財經 曾不理賈伯斯 促成蘋果結盟台積電 英特爾執行長：最大的失策 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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