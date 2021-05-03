德3月零售銷售月增7.7％ 增幅創疫情爆發以來最高 23:082021/05/03 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局（Destatis）周一公布，3月零售銷售經季調後月增7.7％，遠高於分析師預估的月增2.6％，增幅亦創下去年3月疫情爆發以來最高，顯示疫情帶來的經濟危機可望告一段落。若按年來看，3月零售銷售年增11％。 印度疫情惡化 英國承諾再寄一千台呼吸器 經常性薪資只增6161元 民眾無感 (工商 ) #零售銷售 #月增 #疫情爆發 #來最高 #增幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 進出口強勁復甦 香港第1季GDP估年增7.8％ 19:152021/05/03 兩岸 疫情助攻 自行車族群業績續旺可期 09:502021/05/03 財經 高雄和台南4月買賣移轉 雙創近8年同月新高 11:112021/05/03 財經 《科技》鴻海FII工業富聯 Q1獲利年增7成 08:362021/05/03 財經 《產業》4月台灣車市年增23％ 16年來同期新高 13:082021/05/03 財經 全球第三大原油進口國 印度疫情恐壓垮油價 16:452021/05/03 財經 應疫情大量航機停駐需求 桃園機場靈活調度停機位容量 17:582021/05/03 生活 印度陷疫情 陸疫苗外交拓南亞影響力 16:542021/05/03 國際 六都移轉量能續走年增 專家：魔鬼藏細節 18:012021/05/03 房市新訊 疫情升溫手機報稅夯 已有30萬戶完成報稅 09:432021/05/03 財經 不畏疫情衝擊 農科園區設廠需求穩定成長 13:542021/05/03 財經 財經熱門新聞 美國200多萬人請願 要求每月發放2000美元支票 - 財經 Yahoo拍板賣了 阿波羅私募基金50億美元買下 - 財經 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 矽晶圓廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 曾不理賈伯斯 促成蘋果結盟台積電 英特爾執行長：最大的失策 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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