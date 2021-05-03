德國聯邦統計局（Destatis）周一公布，3月零售銷售經季調後月增7.7％，遠高於分析師預估的月增2.6％，增幅亦創下去年3月疫情爆發以來最高，顯示疫情帶來的經濟危機可望告一段落。若按年來看，3月零售銷售年增11％。

(工商 )