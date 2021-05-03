印尼叫車軟體巨擘Gojek宣布，該公司計畫在2030年前讓自家平台上的所有汽車與機車全面走向電動化，藉此實現他們訂定的「零碳排、零浪費與零社會經濟障礙」的三零目標。但該公司坦言此計畫仍須公家單位與其他私人機關配合。

(工商 )