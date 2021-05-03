實現零碳目標 Gojek車隊拚2030年前全面電動化 23:082021/05/03 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼叫車軟體巨擘Gojek宣布，該公司計畫在2030年前讓自家平台上的所有汽車與機車全面走向電動化，藉此實現他們訂定的「零碳排、零浪費與零社會經濟障礙」的三零目標。但該公司坦言此計畫仍須公家單位與其他私人機關配合。 陸工業園區碳排大戶 成碳減排關鍵領域 台灣資安大會 研華秀WISE-STACK私有雲方案 (工商 ) #實現 #Gojek #年前 #零碳 #全面電動化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上市即轟動 Volkswagen new Tiguan累積訂單突破1,500張 五月優惠實施中 14:522021/05/03 汽車情報-優惠快訊 福斯車海戰術奏效 Tiguan接單突破1500張 15:202021/05/03 財經 產經解析－從政策發掘中國股市長期投資機會 04:102021/05/02 全球財經 愛德萬測試群馬工廠 達成全面採用再生能源目標 09:512021/05/03 財經 當台灣成為氣候變遷最危險的地區 04:102021/05/03 時論廣場 日企來台掛牌加一 第一化成專攻汽車零組件 14:482021/05/03 財經 永豐餘拚當醣經濟實踐者 04:102021/05/03 財經要聞 《電腦設備》台灣資安大會明登場 研華秀IIoT智慧製造應用 10:182021/05/03 財經 紡纖廠雙管齊下 衝環保占比 04:102021/05/03 產業．科技 一只食碗，在縫隙之處投射出時代縮影（上） 04:102021/05/03 藝文副刊 三接站將採外推方案 經濟部長：希望828公投 民眾投下不同意票 16:212021/05/03 政治 財經熱門新聞 美國200多萬人請願 要求每月發放2000美元支票 - 財經 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 矽晶圓廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 Yahoo拍板賣了 阿波羅私募基金50億美元買下 - 財經 曾不理賈伯斯 促成蘋果結盟台積電 英特爾執行長：最大的失策 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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