羅馬最有標誌性的「羅馬競技場」(Colosseum)將重新加裝地板，這有雙重好處，首先使遊客更了解它原本的盛況，遙想格鬥士在什麼舞台戰鬥；其次加上地板也比較好的保護下層結構，雨水與汙泥其實一直在侵蝕技地下隔間。

CNN報導，競技場管理處負責人阿方西納·魯索（Alfonsina Russo）在周日的新聞發布會上說「地板加裝後，將使我們可以得知當年是如何的壯觀。」

義大利文化部長達瑞歐·福朗切斯基（Dario Franceschini）相當支持這項修復工作，稱讚是「非凡的計畫」，終於可以使遊客真正的站在羅馬競技場的中心，感受建築的宏偉。

福朗切斯基補充說，新建的地板是開合式設計，採用極輕的可持續材料，不會對舊結構造成太多負擔。這片新地板也將成為新的文化活動的舞台。

羅馬競技場將修復地板，大約在2023年可以完成。(圖/BBC)

BBC報導，義大利工程公司Milan Ingegneria贏得了1,850萬歐元（約 2,220萬美元）的設計標案，地板預計將於2023年完成。

羅馬競技場大約是在公元80年前完成，中央表演區呈橢圓形，長軸86公尺米短軸54公尺，面積約3000平方公尺，據文獻紀錄，表演區的地板是木質的，上頭再舖上砂石。有一段文獻稱，競技場還可以注水，以表演海戰，不過現在歷史學家對於此說法普遍存疑，因為這意味著需要高難度的防水工程。

Il #Colosseo tornerà ad avere la sua arena. Dopo anni di studi è stato proclamato il progetto vincitore. Sarà reversibile, consentirà di visitare i sotterranei e di vedere la maestosità del Colosseo dal centro, come è stato per secoli sino a fine ‘800 https://t.co/DG6UOKRcB4 pic.twitter.com/dI9XtY9dxV — Dario Franceschini (@dariofrance) May 2, 2021

羅馬競技場隨著西羅馬帝國的消亡而沒落，隨後的幾千年不被重視，許多石材被挪做其他工程，比如蓋教堂，中間表演區則逐漸被日積月累的灰塵所覆蓋，而湮沒在野草樹木當中，卻也無形的保護競技場結構。

到了19世紀，考古學家開始清理競技場，把表演區的泥土挖除，重現了地板下的結構，之後就一直是沒有地板，裸露著地下管道結構的模樣。

在新冠大流行之前，羅馬競技場每天平均吸引2萬名遊客，每年的記錄超過700萬名遊客。

(中時新聞網)