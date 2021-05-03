台北市大安區臥龍義警中隊3日晚間舉辦餐會，北市警察局局長陳嘉昌、新北市警察局局長黃宗仁以及多名北市議員參與，席間突然衝入2名年輕人，持2大袋黑色塑膠袋，朝餐廳大廳潑灑上千隻蟑螂，蟑螂滿地亂竄。國民黨青年部副主任詹為元表示，「警察手握公權力，是人民的保母，該硬起來了」。

警方表示，晚間7點24分獲報，2名黑衣人衝入店內，朝2樓大廳潑灑兩大袋的櫻桃紅蟑螂，疑似是寵物店購買，潑灑後隨即往1樓逃逸，警方現已擴大調閱監視器，追查2人逃逸路線。

詹為元3日臉書談及潑蟑螂一事表示，「台灣不是高譚市，大家其實不寄望蝙蝠俠出現，因為那代表治安沒救了」。

他提到「這兩個禮拜陸續有在警察太歲頭上動土的案件出現，先是松山分局遭人闖入叫囂砸電腦，現又有雙北警局長參加的餐會遭人倒千隻蟑螂示警的事件。如果警察威信都不在了，那我們這些市井小民該如何安心。警察大人們，硬起來吧，你們手握公權力，是人民的保母，我們不想看到你們被擊敗」。

警政署稍早表示，已責成臺北市政府警察局，立即查明原委及是否牽涉計畫性、組織性犯罪，並要求務必嚴查嚴辦，必要時將由刑事警察局全力支援偵辦。警政署並重申譴責暴力，嚴正執法，展現公權力，絕對不讓犯罪分子逍遙法外。

(中時新聞網)