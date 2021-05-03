隨著科技日新月異，以前買股票還需要打電話向營業員下單，而如今更改為手機APP或是藉由網頁下單，早期的實體股票也轉變為電子化，有一名網友在PTT上發文，手上有一張中鋼股票，要怎麼賣掉，底下留言一看照片驚呼「搞不好以後比股票值錢」、「當傳家寶」、「真股票」。

該名網友發文稱，近期看新聞才知道鋼鐵股漲很多，手上也剛好有一張中鋼想賣，但不知道有什麼販賣的管道，詢問網友「有什麼推薦的販賣管道」，且曬出該張股票，並在底下留言解釋，因中油為第一手股東，現金增資轉賣，因此該張股票才印有中油公司字樣。

股市菜鳥問怎麼賣掉中鋼，網一看全跪了：可以當傳家寶。（圖／截自PTT）

貼文曝光後，底下留言蓋起高樓，不少網友認為這搞不好以後都比股票值錢，「當紀念，當傳家寶，以後會增值」、「真·長期投資」、「以為是廢文，結果跪著看」；有網友建議可以拿到服務代理或是開戶券商櫃台，再存到集保（臺灣集中保管結算所）。

1990年代前，台灣證券交易所多為會員制，大廳內席位由會員持有，並可自由租賃買賣，報價資訊顯示黑板上，並由紙筆紀錄交易，直至1993年才完成全面電子化。

根據台灣集中保管結算所資料，若手中持有實體股票，可以郵寄或親身前往2種方式到發行公司辦理撤回換發手續。

(中時新聞網)