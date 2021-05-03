華夏科技大學學務處體衛中心特別邀請以色列防衛術教練名師遇華龍教練，蒞校指導學生實戰防身。（華夏科大提供）

為教導學生防護自身安全，迅速遠離危險現場，華夏科技大學學務處體衛中心特別邀請以色列防衛術教練名師遇華龍教練，蒞校指導學生實戰防身，並與學員一同練習街頭實戰防身術。

本次活動由華夏科技大學數位媒體設計系兼散打社指導老師謝璨羽特別策畫，邀請華龍教練蒞到校指導，運用Krav Maga（以色列防衛術）之正確的觀念與技術來防護自身安全，研討現代格鬥與以色列防衛術在實戰上的差異性。研習課程中模擬在現實生活中應該如何自保。

以色列防衛術又稱克拉夫瑪迦或馬伽術，是一種近身防身術。在以色列防衛術是一因應各種危險環境，能有效應變的防身體系。

華夏科技大學學務處體衛中心特別邀請以色列防衛術教練名師遇華龍教練，蒞校指導學生實戰防身。（華夏科大提供）

華夏科技大學學務處體衛中心特別邀請以色列防衛術教練名師遇華龍教練，蒞校指導學生實戰防身。（華夏科大提供）

研習課程中華龍教練親自為學子們示範生活中發生突發危險的種種案例，並教導如何防護自身安全，能迅速遠離現場，更重於格鬥與反擊等重要觀念，讓學生對真實的狀況有所認知，並增加許多防護概念的專業知識。保護自身的安全是教育工作中重要的一環，讓全校師生有機會認知危險環境的應變，加強學習相關防身技術，具備安全及自我防護的保障。

(中時 )