新北市淡水區公所自即日起至5月25日舉辦「2021淡水八景4.0- 絕景攝影邀請賽」活動，邀請全國民眾、在學學生捕捉淡水區境內的自然、人文與宗教等經典風貌，用鏡頭一起宣傳行銷淡水之美。

淡水區長巫宗仁表示，「淡水八景」歷史可追溯自清朝同治年的「淡北八景」，到了日據時期(西元1927年)，《日日新報》曾舉辦「台灣八景」票選活動，淡水也因此躋身台灣八景之列。當時，馬偕博士第三代「柯設偕」也陸續在《日日新報》、《旅遊NEWS》、《鐵道雜誌》等刊物介紹與發表淡水美景，是建構戰後「淡水八景」的重要推手。然歷經時代演變、景緻更迭，光復後至今，淡水業已誕生幾次的八景搜羅與票選活動。時至今日，淡水便利的交通路網及基礎建設，觀光旅遊資源更勝以往，在甫剛落幕的「淡水八景4.0」第一階段「全民大蒐密」活動中，網友們的推薦十分踴躍，有將近100個淡水景點被推舉出來，顯見淡水美景俯拾即是。

「淡水八景4.0-絕景攝影邀請賽」，即日起至5月25日截止收件，得獎名單預定於6月上旬在活動網站公布，另外來自攝影高手們的精采絕倫照片，7月份也將在新北市淡水滬尾藝文休閒園區內「滬尾故事館」舉行頒獎典禮與攝影展。總獎金高達新臺幣10萬5,000元，歡迎各方攝影好手踴躍參加。更多詳細比賽簡章內容及相關資訊，請至淡水區公所或活動網站(https：／／www.2021tamsui.tw／)查詢。

承辦單位財團法人慈暉文教基金會指出，「淡水八景4.0」活動規畫有三波活動，繼第一波的淡水百景搜密後，在專家評選下共計有43處景點入選，成為第二波攝影邀請賽的拍攝範疇。緊接著在7、8月將有民眾最期待的「全民票選」活動，參加者有機會拿到最新款的iPhone手機及淡水星級飯店住宿券等好禮。期盼透過系列活動帶動淡水整體觀光發展、也希望讓淡水之美能再次深植國人心中。

(中時 )