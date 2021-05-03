國民黨公投議題小組今天開會，決定原訂舉辦73場幹部訓練宣講，將增至81場以上，明天將在新竹市、南投縣正式起跑；黨主席江啟臣強調「公投是全黨的事」，指示幕僚邀意見領袖，包括前主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜、智庫副董事長連勝文及中廣董事長趙少康等黨內意見領袖擔任講師。明天在新竹市由地方辦理的首場幹部宣講，被視為參選新竹市長人選之一的新竹縣立委林為洲將「跨縣市」參與。

此外，因應母親節將屆，國民黨將在本周六 (8日)上午10點，於全國 22縣市的菜市場同步舉辦「寵愛媽咪．響應828公投」活動，由黨公職人員到市場發送康乃馨，宣導反萊豬護食安，黨主席江啟臣也將參與。

今天的公投議題小組由召集人、黨主席江啟臣主持，會後由文傳會主委王育敏轉述會議結果，簡要說明講習、宣講規劃，未來國民黨的反萊豬官方網頁，也會公布各地講習、宣講場次及日期。

據指出，國民黨原訂依立委選區舉辦73場幹部訓練宣講，培訓種子講師，在到各地街頭、市場辦500場以上宣講。不過組發會提報部分縣市反映熱烈，決定把幹部宣講增加到至少81場，但桃園、新北市等加強防疫縣市，會視情形調整；所有黨籍立委每人至少「全程」參加兩場以上。

黨務人士說，4月18日已在中央黨部，舉辦過台北市場次的幹部訓練宣講，算是示範場。明天新竹市算是地方舉辦的首場，除了竹市立委鄭正鈐，被視為可能參選新竹市長人選之一的新竹縣立委林為洲，將以反萊豬公投領銜人身分參與；明天南投縣也將辦講習，立委許淑華將參與。

據指出，江啟臣今天在會中，再三強調「公投是全黨的事」、「公投成敗除了攸關全民食安，對國民黨而言也攸關2022、甚至2024」、「不要扯上黨主席選舉」，因此特別指示幕僚加緊作業，趕快邀黨內朱韓連趙等有意或曾有意參選主席的意見領袖，視個人意願及行程決定參加任何場次幹部宣講，甚至街講。

長期街講的革實院長羅智強在會中提醒，他參加任何聚會致詞最後，都會提醒828公投要去投票，但從賓客的神情可看出不少人仍一頭霧水，顯示宣傳仍要加強。江啟臣因此指示幕僚提醒黨公職，今後有公開致詞場合，最後都不要忘記宣傳828公投。

此外，國民黨為宣傳828公投，也為籌措公投經費，原已向三重小巨蛋登記5月30日租借一處室內場地辦募款餐會，但因近日疫情加劇，新北市府除要求落實實聯制，也要求大型室內聚會必須提送計畫書送審核准才能舉辦。黨中央今天討論，為避免落入民進黨口實，也使新北市府及市長侯友宜為難，決定暫停規劃5月30日的募款餐會，擬改為小額募款，是否另辦募款餐會將再另討論，最快6月才可能舉辦。

(中時 )