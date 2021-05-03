北市大安區臥龍義警中隊3日晚間舉辦餐會，雙北的警察局長均出席，席間卻遭2名黑衣人持2大袋黑色塑膠袋，朝餐廳大廳潑灑上千隻蟑螂；據知情人士透露，上周末2日雙北各大水族館業者，就接到通知要賣出館內所有櫻桃紅蟑螂，在週日就有多名人士分批前往水族館搜刮一空，顯見犯嫌早已預謀。

警方表示，晚間7點24分獲報，2名黑衣人衝入店內，朝2樓大廳潑灑兩大袋的櫻桃紅蟑螂，疑似在寵物店購買得來，隨即往1樓逃逸，警方現已擴大調閱監視器，查明2人逃逸路線。

現場是大安區義警中隊餐會，本月輪到臥龍中隊舉辦，中隊長何達利表示，第一次在鉅星會辦餐，否認與人結怨，希望警方能盡快找到鬧事的黑衣人。台北市警局則表示，台北市警局長陳嘉昌於案發後不久才抵達會場，目前警方已經針對犯案嫌犯展開追緝。

警政署稍早表示，已責成臺北市政府警察局，立即查明原委及是否牽涉計畫性、組織性犯罪，並要求務必嚴查嚴辦，必要時將由刑事警察局全力支援偵辦。警政署並重申譴責暴力，嚴正執法，展現公權力，絕對不讓犯罪分子逍遙法外。據了解，櫻桃紅蟑螂屬高級餌料，高蛋白且低脂肪，是營養價值高的餌料，水族及兩棲爬蟲業界常使用櫻桃紅蟑來取代蟋蟀或麥皮蟲餵食。

(中時新聞網)