台北市警察局局長陳嘉昌、新北市警察局局長黃宗仁及多位民代出席義警餐敘，卻遭到2名黑衣人鬧場，朝餐廳大廳潑灑上千隻蟑螂。警政署深夜回應，責成臺北市政府警察局，立即查明原委及是否牽涉計畫性、組織性犯罪，並要求務必嚴查嚴辦，必要時將由刑事警察局全力支援偵辦。警政署並重申譴責暴力，嚴正執法，展現公權力，絕對不讓犯罪分子逍遙法外。

北市大安區臥龍義警中隊3日晚間舉辦餐會，台北市警察局局長陳嘉昌、新北市警察局局長黃宗仁以及多名北市議員參與，席間突然衝入2名身穿黑衣的年輕人，持2大袋黑色塑膠袋，朝餐廳大廳櫃檯潑灑上千隻蟑螂，蟑螂滿地亂竄，現場一團混亂。警方獲報立即展開調查，不排除是餐廳與人結怨，現正追緝當中。

警方表示，晚間7點24分獲報，2名黑衣人衝入店內，朝2樓大廳潑灑兩大袋的櫻桃紅蟑螂，疑似在寵物店購買得來，隨即往1樓逃逸，警方現已擴大調閱監視器，查明2人逃逸路線。

現場是大安區義警中隊餐會，本月輪到臥龍中隊舉辦，中隊長何達利表示，第一次在鉅星會辦餐，否認與人結怨。雖然案發在北市警局長陳嘉昌到場之前，但正值警界風波不斷之際，立刻成為媒體焦點。警政署則是快速回應，要求刑事局待命支援偵辦此重大案件。

(中時新聞網)