北市大安區臥龍義警中隊3日晚間舉辦餐會，北市警察局局長陳嘉昌、新北市警察局局長黃宗仁以及多名北市議員參與，席間突然衝入2名年輕人，持2大袋黑色塑膠袋，朝餐廳大廳潑灑上千隻蟑螂，蟑螂滿地亂竄，警方隨即介入調查，不排除是餐廳與人結怨，現正追緝當中。對此，國民黨副秘書長李彥秀忍不住直言，「蟑螂真的母湯」。

警方表示，晚間7點24分獲報，2名黑衣人衝入店內，朝2樓大廳潑灑兩大袋的櫻桃紅蟑螂，疑似在寵物店購買得來，隨即往1樓逃逸，警方現已擴大調閱監視器，查明2人逃逸路線。

現場是大安區義警中隊餐會，本月輪到臥龍中隊舉辦，中隊長何達利表示，第一次在鉅星會辦餐，否認與人結怨，希望警方能盡快找到鬧事的黑衣人。台北市警局則表示，台北市警局長陳嘉昌於案發後不久才抵達會場，目前警方已經針對犯案嫌犯展開追緝。

針對警方餐敘現場遭潑蟑螂鬧場，李彥秀3日晚間在臉書上發文表示，「不論發生什麼事...蟑螂真的母湯！」同時，她也感嘆，警界形象大傷，「基層員警辛苦了」。

網友們也留言回應，「分明有人在刻意做梗，非常挑釁」、「滿天飛舞更恐怖」、「比扯鈴還扯」、「黑道當家」。

此外，警政署也表示，已責成臺北市政府警察局，立即查明原委及是否牽涉計畫性、組織性犯罪，並要求務必嚴查嚴辦，必要時將由刑事警察局全力支援偵辦。警政署並重申譴責暴力，嚴正執法，展現公權力，絕對不讓犯罪分子逍遙法外。

(中時新聞網)