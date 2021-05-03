有近300年歷史的桃園大廟景福宮，近1年積極盤點古物，經鑑定發現最大尊的媽祖神像，早在嘉慶18年、西元1813年即有祭祀，至今超過200年歷史，4日9點將舉行媽祖祝壽三獻法會，歡迎信眾參拜，廟方也貼心提供「天上聖母平安符」當結緣平安禮。

景福宮主委簡征潭上任後積極盤點古物，不但在儲藏室發現源自清代憨番造型木製「燭台仙」，近月更發現，右殿主祀的最大尊的天上聖母早在嘉慶18年、西元1813年即有祭祀，至今超過200年歷史，因應5月4日（農曆3月23日）是天上聖母聖誕千秋，將舉行祝壽三獻法會。

桃園大廟景福宮4日9點將舉行媽祖祝壽三獻法會。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

簡征潭也感謝大德章善德贊助天上聖母平安符和信眾結緣，提醒信眾，防疫期間入宮要全程戴口罩、手部酒精消毒和量體溫，並遵守單一出入口管制。因應法會，收驚、補運祭改等服務也暫停一日。

大廟上周六也才剛舉辦完註生娘娘聖誕千秋祝壽三獻法會，註生娘娘主司掌懷孕、生產，為婚後不孕以及需要保胎孕婦所奉祀的神明，為養育之神，吸引許多父母求小兒乖巧聰明、或求子的夫妻求有孕、孕婦求生子母子平安，也有信眾準備麻油雞謝註生娘娘，廟方也貼心提供道長加持的註生娘娘平安符令鑰匙圈，文創小品讓年輕父母都讚歎，笑說要隨身攜帶，希望註生娘娘保佑願望達成。

景福宮1日剛舉辦完註生娘娘聖誕千秋祝壽三獻法會。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

景福宮1日剛舉辦完註生娘娘聖誕千秋祝壽三獻法會。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

面對桃園疫情升溫，廟方因應防疫，也將平安福食改為外帶，讓信眾帶回家享用，不開放在廟內食用，保障自身及他人安全，為防疫盡心力。

(中時 )