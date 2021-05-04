日本外相茂木敏充及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天同意，將加強合作處理中國相關議題，他們並重申維持台海穩定及和平的重要性。

七大工業國集團（G7）外長會談今天起在英國倫敦舉行3天，茂木敏充及布林肯在會前先行舉行會談。這是他們兩人的第二次面對面會談。

共同社報導，日本外務省表示，雙方在會中確認兩國將「強烈反對」中國片面以武力改變東海及南海現狀的任何企圖。美日領袖上月在華盛頓峰會曾作此承諾。

兩人同意維持台海和平及穩定的重要性，以及鑑於中國經濟崛起，有必要與價值觀相同的國家建立穩固供應鏈。雙方也都對新疆維吾爾族的人權情況表示擔憂。

雙方並重申將緊密合作，以期依照聯合國安理會（UN Security Council）的決議達成讓北韓完全非核化的目標。

兩人也討論緬甸情勢，重申兩國將繼續呼籲緬甸軍方停止暴力，並與東南亞國家協會（ASEAN）加強協調。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1100503

(中央社)