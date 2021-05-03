對於今（3）日晚義警中隊長交接典禮餐敘，台北市警察局長陳嘉昌與新北市警局長黃宗仁與其他警界人士和民代等超過700人出席，卻遭2名年輕人持裝有上千隻蟑螂的塑膠袋砸向櫃台造成蟑螂滿地亂爬，宅神朱學恒今晚在臉書貼文諷刺，「原來是蟑螂治國（抖）」！

今天晚間台北市警察局長陳嘉昌與新北市警局長黃宗仁，前往中山區新生北路一間婚宴會館，參加大安區臥龍義警中隊長交接典禮餐敘，現場超過700人出席，許多警界官警與民意代表皆在場，席間突然遭2名年輕人持裝有上千隻蟑螂的塑膠袋砸向櫃台造成蟑螂滿地亂爬，不排除是針對店家報復。

台北市議員王欣儀指出，大約是晚上7點多到達餐廳，上樓發現都是蟑螂，大廳也遍及蟑螂，詢問店家後才知道是有人來鬧事，但也不清楚詳細原因，店家已報警處理。王欣儀說，助理看見2名年輕男子騎上機車快速逃走，估計就是犯案嫌犯。

對此，宅神朱學恒今晚在臉書貼文諷刺，「原來是蟑螂治國（抖）」，網友也留言表示，「八大行業，應該三個月不用開了」、「不給面子」、「不是一直這樣嗎？」、「蟑螂很無辜」！

(中時新聞網)