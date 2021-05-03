美國陸軍最近發布新型夜視鏡ENVG-B的視覺效果，完全不是以往的綠色眩光，能夠清楚的看到人員輪廓，地貌景物也都如同白日。美國陸軍相當滿意新型夜視鏡的表現，將會逐步開始派發。

商業內幕(Business Insider)報導，美國陸軍於2019年秋季，在堪薩斯州的萊利堡(Fort Riley)首次試用ENVG-B，以取代老式的單眼PVS-14夜視儀。

4月19日，在華盛頓的劉易斯-麥克喬德聯合基地(McChord Air Force Base)進行了排級實彈演練，萊利堡的幾個部隊就載著ENVG-B參與這場演習，並且公布了他們的演習影片。

從影片中可以看到，ENVG-B是一種“融合式影像，並不是單純的星光夜視器，強化光線效果，而是「AR / RTA」，AR代表「現實增強」，RTA代表「快速目標獲取」，ENVG-B的微電腦可以將人員的輪廓給加強，使得一眼就知哪邊有人。

Soldiers Firing with New Advanced Enhanced Night Vision Goggle (ENVG) | U.S. Army

與傳統的單眼護目鏡相比，ENVG-B的視野更大，不用傳統的綠色眩光，使部隊更容易在黑暗中辨識，也更能抵抗塵土、霧氣和煙霧。

影片中還看到，ENVG-B強化了子彈曳光彈的軌跡，士兵可以清楚的看到子彈的射擊落點，總體上提高命中的效率。

New Equipment!



Enhanced Night Vision Goggle-Binoculars continue the @USArmy’s effort to #modernize our fighting force!



You have never seen night vision like this! #readynow #QuietProfessionals pic.twitter.com/3TCPtnno1r — Lancer Brigade (@lancer_brigade) April 22, 2021

第10山區師第89騎兵團第3中隊C連連長威爾·哈斯( Will Hess)在2020年對ENVG-B系統進行評估後說，「新舊夜視鏡相比，就清晰程度而言，ENVG-B就像白天，而老式的PVS-14就像黑夜。」

他說：「戴著ENVG-B，普通射手都能準確的命中300公尺外目標，要是配戴傳統的PVS-14，超過150公尺外就很難看到了。」

美國陸軍已經表示，計劃在今年晚些時候開始部署其新的夜視鏡。

(中時新聞網)