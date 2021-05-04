今天晚間台北市警察局長陳嘉昌與新北市警局長黃宗仁，前往中山區新生北路一間婚宴會館，參加大安區臥龍義警中隊長交接典禮餐敘，現場超過700人出席，許多警界官警與民意代表皆在場，席間突然遭2名年輕人持裝有上千隻蟑螂的塑膠袋砸向櫃台造成蟑螂滿地亂爬，不排除是針對店家報復。

對此，國民黨台北市議員王鴻薇在臉書痛批，簡直目無法紀，治安敗壞連環爆。現在連蟑螂都出動了， 不管是找餐廳尋仇或是在警察局太歲頭上動土， 台北市還有一天安寧嗎？警察局長還在想好好退休嗎？

王鴻薇指出，黑衣人闖警察局，警察吃案，警察監視器畫面被消失，警政署長警察局長大鬥法，到今天警察局長出席的餐會餐廳 被丟千隻蟑螂，這種劇情電影都演不出這麼精彩，但卻是活生生地在台北市上演。

王鴻薇表示，高雄市被說成慶記之都，台北市是在演CIS犯罪現場嗎？警察局長今天還好意思說只想好好退休，在退休之前拼改革？

王鴻薇也向台北市長柯文哲喊話，你還聽得下去？你還放任讓你的媽媽保警察局長官位？再這樣繼續惡搞，台北市民還看得下去嗎？

(中時新聞網)