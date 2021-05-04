今年以來買運彩足球「正確比數」串關抱回大獎的客人越來越多，而且每位中獎者都有他獨到的撇步，今天再來跟大家分享一位購券者5,000元串2關抱回153萬元獎金的投注眉角。

他用5000元串2關足球正確比數 開心抱回153萬

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

運彩足球「正確比數」是賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則500倍，如果中獎獎金，獎金往往都非常可觀，就好像是中樂透一樣，加上中獎機會相對高，因此廣受熱衷「以小投注大回抱」消費者的喜愛，尤其世足之後更加明顯，可以「單買」或搭配「包牌」、「串關」、「過關組合」等投注方式。

正確比數說明。(台灣運彩提供)

運彩串關說明。(台灣運彩提供)

運彩「串關」是指消費者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要消費者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式。

5000元串2關中153萬元投注內容。(台灣運彩提供)

足球5000元串2關抱回153萬元獎金彩票。(台灣運彩提供)

今年3/12有位購券者在台中南屯區的投注站用5,000元串2關足球「正確比數」，抱回153萬元獎金，羨煞所有人。他買「阿爾克馬爾預備隊Vs. 馬斯垂克 正確比數2：3 賠率18倍」串「克羅托內Vs. 拉齊歐 正確比數2：3 賠率17倍」，比賽的結果全數命中。

他5,000元串2關抱回153萬的2個投注眉角。(台灣運彩提供)

從他的投注內容可以看出2個眉角，首先就是「鎖定歐洲聯賽中段及墊底的對戰組合」，第1場的「馬斯垂克」在荷蘭乙級聯賽(簡稱荷乙)戰績排名第11居中，對手「阿爾克馬爾預備隊」則是排名第18，荷乙倒數第3；第2場的「拉齊歐」在義大利甲級聯賽(簡稱義甲)排名第7居中上，對手「克羅托內」則是排名第20，義甲倒數第1；其次就是「專挑正確比數2：3主隊(強隊)勝出的選項進行串關」，賠率約在15倍到20倍之間，串2關賠率相乘約在225到400倍之間。

(中時新聞網)