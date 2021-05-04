曾被憂鬱症困擾多年的川本義巳，從九年前開始進行教練式領導，以「如何才能安全且簡單地引發變化」為主題，提倡「心靈重開機計畫」，並且寫成《一天3分鐘，擺脫憂鬱！》一書，以下為重點摘要。

【精彩書摘】

我從來不曾視個案的症狀不同而改變方法。也就是說，我對所有個案都用了同樣的方法。只要有心想要設法改善，無論症狀是什麼，這個方法對任何人來說都有速效性。

這個方法就是「心靈重開機計畫」。

首先，讓我來簡單介紹一下什麼是「心靈重開機計畫」。

「心靈重開機計畫」是一個教練式領導的專案，是為了消極的人變得正面積極所開發出來的。當你的情緒變得消極時，請按照①→②→③的順序，進行下面三個步驟。

「停止」負面思考：運用五感來感受當下的周遭環境

→可以讓負面思考暫停。

②「增加」正面思考：意識到「自己辦得到的事」和「喜歡的人事物」

→能讓人產生安心感和正面情緒，讓心情安定下來。

③「改變」思考習慣：把負面情緒換句話說，變成正面的話

→可以改掉負面思考的習慣。

進行以上三個步驟只需要三分鐘，就能夠防止心情繼續低落，而導致憂鬱更

難治療。

(本文摘自《一天3分鐘，擺脫憂鬱！》/大好書屋)

【作者簡介】

作者／川本義巳

生於一九六三年，為「剋憂鬱心靈教練」，現任一般社團法人Effective Coaching協會理事長。

(圖/大好書屋提供)

高中畢業後，於中型製造商擔任系統工程師二十多年，後來因跳槽到大型IT企業而導致憂鬱症病發，陷入臥床不起的狀態，不得不停職一年兩個月。回歸職場後的六年間，依然為憂鬱症所苦，試過各種方法但都失敗。於二○○七年接觸教練式領導，藉此完全走出憂鬱，並因此下定決心成為剋憂鬱專業教練。學習教練式領導、神經語言學、阿德勒心理學與艾瑞克森催眠，開發出應用上述專業知識的剋憂鬱方法，二○一○年開辦私人教練式領導課程。曾在自治團體和股票上市公司擔任心理衛生研修講師，也曾在精神科診所、兒童諮商所與教育委員會擔任諮商窗口，累積了許多經驗，九年來共接受一萬多人諮詢，並予以指導。擅長為苦於憂鬱和焦慮的人進行教練式領導課程，在此領域擁有頂尖的實績。

【譯者簡介】

譯者／伊之文

譯者生涯邁入第十一年，挑戰過的領域包括商業管理、親子教育、心理勵志、醫療保健、文學小說與童書。身為憂鬱症過來人，很高興能翻譯憂鬱症相關書籍，幫助更多苦於憂鬱的人。

《一天3分鐘，擺脫憂鬱！》/大好書屋

(中時新聞網)