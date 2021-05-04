近年來，全球吹起一股極簡風潮，強調捨去不必要的東西，回歸最基本。除了運用在人們的生活中，這股極簡風潮也吹進了企業與數位生活裡。

管理書籍作者波德爾（Lisa Bodell）指出，她平常都會固定安排時間，清理辦公室、電腦檔案夾，或電子郵件等數位工作空間。除此之外，她也會在某些特定的時間，為自己的工作進行大掃除。

她在富比士雜誌（Forbes）建議，想要簡化上班日，不妨深度清理以下地方：

1.檢視每個重複性的支出，是否真有其價值。在工作上，你固定每個月，或者每年付費購買某產品與服務？你真的有用到嗎？

2.分析行事曆上已經安排好的會議。例如，每個星期一召開的員工會議，真的有成效嗎？還是只是每週固定浪費一小時？

3.清除各種數位平台上，鮮少使用服務的人。波德爾自己的習慣是，在每年的年初，花一整個下午的時間，仔細檢查公司使用的數位服務中，哪些員工或客戶其實沒有在使用。只留下真正需要服務的人，公司可以減少不必要的開銷。

4.取消訂閱促銷用的電子郵件。許多促銷用的電子郵件，都有一鍵取消訂閱的功能。你應該積極管理自己的電子郵件信箱，因為你才是老大。不要再讓各種不相關的郵件控制你，或是分散你的注意力。

5.設定電子郵件收件匣的過濾條件，也設定工作專用的網頁瀏覽器。查看電子郵件信箱，是工作受干擾的一大原因，你可以開設一個收件匣，供最重要的連絡人使用。

此外，你也可以將網頁瀏覽器分為公私兩類。工作上網時，看不到私下使用的購物跟新聞網站，以幫自己專心工作。

另一方面，若是在生活當中，也想掃除一下自己對數位科技的依賴，該怎麼做呢？專欄作家麥凱（Jory MacKay）在快速企業雜誌（Fast Company），提出了五個方法：

1.花時間獨處。一個簡單的練習是，把你的手機放在家，出門走走，這能讓你的思緒更清晰。

2.重拾嗜好。滑手機比「看書」來得容易，人們過度依賴數位科技的原因之一是，失去了自己的嗜好。

3.減少分心的媒介。你的手機裡有多少ＡＰＰ？現在就將不常用的通通刪除。

4.不要按讚。社交軟體和其他線上溝通方式，就像是數位時代中的速食，很吸引人，卻沒有什麼營養。要對抗這個習慣，你可以降低自己在這些平台的存在感，像是不要經常按讚。

5. 想像「滑一下，你就要付一次錢」。可以試著為手機上的ＡＰＰ，賦予金錢上的意義。想像自己每滑一次手機，就要付一次錢，也許是三十元，你的行為會有什麼改變？

上述這些這些工作與生活的科技掃除行動，作用都在「聚焦」與「節約」。積極對抗工作和生活中的複雜度，能為你留出空間，給更重要的事物。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 417期》)

《EMBA 世界經理文摘 417期》

(中時新聞網)