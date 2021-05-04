近日印度疫情失控的亂象讓全球怵目驚心，專家預估5月中旬將達到本波疫情高峰，但是各國仍極為擔憂印度疫情對全世界防疫行動的影響。隨著感染人數暴增、重覆或交叉感染與天氣轉熱等因素，疫情爆發讓印度成為病毒的培養皿，加速病毒變異。印度顯然已無法對感染者及時控管隔離，未來變異病毒可能會擊穿現有疫苗構築起的防線，讓已接種疫苗者再次感染，導致疫苗必須重新研製並常態性接種，以致於成為一種無法完全滅絕的疫病。

印度新德里火葬場工人說，「從1987年就在這裡工作，從來沒有見過這麼多屍體，1994年的鼠疫、2006年的洪災沒有這麼嚴重。」（圖／美聯社）

隨著印度醫療系統崩潰、廣場上大量火化屍體及疫情亂象的照片在全球傳播，大型火葬場不停息的火焰與瀰漫的煙霧，死者遺體依序等著以極簡陋方式火化，累到崩潰的火葬場工人說，「從1987年就在這裡工作，從來沒有見過這麼多屍體，1994年的鼠疫、2006年的洪災沒有這麼嚴重。」有些工作人員過於忙亂，誤將還未斷氣的病患也被誤送到火葬場，幸好及時發現；救護車運送已死亡患者遺體時在半路滑落地面，醫院裡更是夾雜無助的哭聲與呼救聲。報導還表示，有一位老人的妻子染疫過世，村民怕被感染不讓他就地火化，老人遭到驅趕後用自行車載著亡妻屍體四處尋找火葬場，場面令人鼻酸。疫情擴散的災難景象彷彿人間煉獄，令人不寒而慄。

一位印度老人的妻子因染疫過世，村民怕被感染不讓他就地火化，老人遭到驅趕後用自行車載著亡妻屍體四處尋找火葬場，場面令人鼻酸。（圖／網路）

印度專家表示，新增病例預計在5月第一周達到頂峰，每日新增確診可能會飆升至每天50萬人，但此一預估受到不少質疑。目前已知感染力最強的B.1.617的雙變異病毒株，其感染的比例已佔新增感染者的70%。印度每天進行的核酸檢測數不斷增加，但數次抗體調查發現抗體陽性率仍持續上升，因此高峰時確診數50萬例的預估很可能會被打破。另外，當地氣溫已升高到40℃，無法及時處理的遺體可能成為新的其他致死性更高的疫病傳染源，面對多種疫情夾擊的風險，讓印度公共衛生專家十分擔憂。

印度各種變異病毒株的新增感染人數比例比較圖，顯示B.1.617成為傳播最快、新感染者數量最多的變異病毒株。（圖／網路）

以目前印度醫療衛生體系近乎崩潰的狀況，恐怕誰都弄不清疫情的真實狀況。印媒引述世界衛生組織（WHO）首席科學家蘇米婭·斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示，印度實際感染人數可能已經達到官方報告數字的20到30倍，按此估算大約是3.5億至5.3億人。有專家指出，100年前的西班牙流感大流行，印度就是死人最多的地方，沒想到100年後還是一樣。

更讓外界擔憂的是，感染規模擴大與單次感染持續時間越長會提高病毒變異機率。這一波印度病例暴增的可能原因，就是病毒在有抗體和有疫苗的環境中持續進化，當它適應印度這樣的環境後，產生更強傳染力與致病力基因組的機率大增，等於讓印度大量人口與多種族結構成為病毒演化的培養皿。目前已發現240餘種變異病毒中包括英國、南非、巴西等變異體，已發現的變異基因組數目多達7684種，已經集全球新冠病毒變異之大全。另外可能還有些新的變異體早已傳開，但因無法及時進行基因測序而未能發現。

在病毒變異上還有一些令人擔心的新狀況，據印度DNAIndian網站指出，有些印度病患出現類似新冠病毒症狀，但現有RT-PCR核酸檢測卻無法測出。專家認為這可能是病毒雙重或多重突變所造成，必須對新發現的突變病毒重新測序，再生產新的試劑。此外，病毒的變異加速後，傳播性會更強，也有可能改變其耐熱性，近月來印度疫情爆發，顯示變異種已適應了印度的高溫環境。

印度專家認為新增病例預計在5月第一周達到頂峰，每日新增確診可能會飆升至每天50萬人，但此一預估數字被認為過度樂觀。（圖／路透）

印度衛生部日前針對B.1.617變異體發表的聲明指出，這種雙突變體可能會弱化免疫效果，傳染性也更強，目前正在印度境內迅速蔓延。在疫苗接種擴大後，變異前的病毒很快被消滅，正好給變異疫苗發展的環境，成為主流毒株。

COVID-19 cases continue to surge in India while the country struggles to expand its vaccination programme.



Read more ➡️ https://t.co/SW52pCJOlr pic.twitter.com/wWEMl8NYoS — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 2, 2021

另外，最令人擔心的是患者重覆感染不同病毒株，會產生抗體依賴增強效應(ADE)，擊穿疫苗防護牆，讓人體原先產生的抗體對變異病毒株失去作用。這種現象曾在登革熱疫情上曾出現過，只是目前研究人員尚未確定此種效應是否已在新冠病毒變異體上發生。

印度衛生與醫療環境差，不同毒株交叉感染嚴重，發展出更厲害的毒株可說是必然的結果。已有不少專家認為，過去有些論點認為新冠疫情可能「流感化」，現在印度的狀況確有此趨勢。流感疫苗並非一勞永逸，為追趕病毒株變異速度需要經常更新，未來新冠疫苗可能也會走上這條路。醫學界也因此呼籲，除了開發疫苗之外，還必須研發治療藥物，雙管齊下才能有效抑制疫情傳播。

(中時新聞網)