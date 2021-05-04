納粹德國領導人希特勒（Adolf Hitler）當年對外塑造自己維持禁慾生活的形象，不過一部即將上映的紀錄片指出，關起門來希特勒有非常特殊的性癖好，包括相當享受女伴踹他，要求女伴在他臉上撒尿，他甚至和小19歲的外甥女有多年不倫關係，包括外甥女在內等2名女伴最終離奇身亡。

希特勒儘管已經離世數十年，多年來他的性生活仍舊是歷史學界、大眾的關注焦點，英國《太陽報》（The Sun）報導，紀錄片「希特勒的秘密性生活」（Hitler’s Secret Sex Life）即將於8日在英國歷史電視頻道Sky History上播映，內容將揭露希特勒的特殊性癖好，以及揭發他實際上是沉迷於色情片的偷窺狂。

報導指出，當年希特勒對外塑造為了保持體態而維持禁慾生活的形象，不過紀錄片指出，希特勒實際上和年紀小19歲的外甥女勞芭爾（Geli Raubal）維持了至少6年的不倫關係。兩人是在1925年開始一起生活，當時勞芭爾的母親、同時也是希特勒的姐姐安潔拉（Angela Hitler）獲聘擔任希特勒的管家，只有17歲的勞芭爾隨母親搬進希特勒家，之後希特勒就對外甥女著迷不已，兩人也維持長達6年的性關係。

Adolf Hitler with his niece Geli Raubal. The relationship between Hitler and his niece Geli Raubal had been something else altogether pic.twitter.com/8g60eU4823 — Hans Solo (@thandojo) June 2, 2018

後來和希特勒鬧翻的納粹早期黨員史卓瑟（Otto Strasser）聲稱希特勒喜歡女性在他身上撒尿，勞芭爾就是其中一名被迫就範的受害者。他稱勞芭爾曾對他抱怨希特勒要求她做「令人反感」的事，要她脫下衣服、蹲坐在他臉上，當希特勒非常「性奮」的時候，她會直接在他的臉上撒尿，這樣特殊的癖好連勞芭爾自己都覺得「噁心」。

不過就在和史卓瑟抱怨後不久，1931年年僅23歲的勞芭爾就被發現陳屍在希特勒家中，胸口中槍。當時驗屍官裁定死因為自殺，不過許多人懷疑她是被希特勒殺害，儘管這起案件有受到調查，不過後續納粹將檔案全部銷毀。

#psychological /offender/crime-crime scene profilers can benefit from a re-analysis of the 'murder/suicide' of Adolph #Hitler 's half-niece Geli Raubal. Up for grabs are the who/what/why/where/how of the event--and the nomological networks/reifications constructed to answer. pic.twitter.com/yFXkPbeohK — International Bulletin of Political Psychology (@IBPP3) March 25, 2019

據說希特勒因為勞芭爾身亡相當心碎，澳洲歷史學家凱普蘭（Robert Kaplan）認為勞芭爾確實是自縊，指出勞芭爾是希特勒畢生摯愛，在她死後，希特勒將自己鎖在房間裡，不准任何人來打擾，甚至將勞芭爾的照片放在床邊。

納粹德國時期知名女演員慕樂（Renata Mueller）的表演片段。

除了勞芭爾，希特勒另一名知名女伴是德國女演員慕樂（Renata Mueller），活躍於1930年代的慕樂在當年是相當成功的電影明星，她經電影導演蔡斯勒（Alfred Zeisler）介紹認識希特勒。

慕樂後來向蔡斯勒透露，有一回拜訪希特勒宅邸，希特勒躺在地上要求她踢他，她最後如他所願踹了他一腳，但希特勒要求她繼續踢，於是慕樂也繼續伸腳踹，希特勒臉上沒有出現痛苦表情，反而愈來愈興奮。

After Marlene Dietrich fled to the US, Renate Müller became the blue-eyed blonde ‘Aryan’ ideal for the 3rd Reich. Joseph Goebbels introduced her to Hitler and encouraged a relationship between the two. She was found "suicided" after she wouldn't give up on her Jewish lover. pic.twitter.com/jZvhpTXHpU — sez_me_man (@sez_me_man) November 12, 2017

不過不久後慕樂也離奇身亡。1937年10月，納粹德國秘密警察上門拜訪時，慕樂從療養院的窗戶墜樓身亡，有人說她是自己跳窗，也有人認為是秘密警察將她推下窗，確切原因至今仍是個謎。

除此之外紀錄片還指希特勒沉迷於色情片及脫衣舞秀。希特勒曾公開譴責賣淫，稱「屈服於欲望的男人是軟弱、可憐的」，更稱自己為了「維持生命之火」而放棄性生活，稱這樣的生活模式改善了體能及耐力。

儘管希特勒宣稱沒有性生活，但他似乎還是能透過眼睛來紓解欲望，紀錄片指出，希特勒會邀請脫衣舞孃及妓女來自己的山間度假勝地表演，1933年接任德國總理後，色情成癮的狀況更為嚴重，多數夜晚都在總理府的私人影廳播放色情片。

卡普蘭分析，偷窺癖（Voyeurism）相當符合希特勒的性取向及性格，他可以在不用展示自己的狀況下享受「性福」。

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