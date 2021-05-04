自美國疫情爆發以來的過去15個月裡，美國政府已經發放了三輪紓困支票。但很多美國人可能開始認為，這些財富本來就應該為他們所有。在美國一個營利組織Change.org, Inc.經營的請願網站：Change.org上頭，目前已經有超過200萬美國人簽署了一份請願書，呼籲在疫情繼續蔓延的情況下，政府每月發放2000美元的紓困支票，以支持美國家庭。

這項請願去年首次發佈在Change.org上，由科羅拉多州一家餐廳的老闆斯蒂芬妮·伯寧（Stephanie Bonin）發起。

伯寧在請願書中寫道：「我呼籲國會支持家庭，立即向每個成人支付2000美元，向兒童支付1000美元，並在危機期間繼續定期發放支票。否則，失業工人、兼職工人、自營就業者，和面臨工作時間減少的工人將難以支付房租或維持生計。」

伯寧敦促美國國會發放「即時支票和經常性付款」。她呼籲：「隨著拜登政府上台，我們正在深陷困境。我們沒工作了，沒錢了。國會花了9個月的時間才發送了第二份紓困支票，並且花了一些時間才花掉它。另一筆支票並不能解決我們的問題-人們落後了太多。就像我們從大流行開始就一直說的那樣，人們需要知道何時進行下一次紓困支票。我們政府現在能做的最好的事情就是每月向民眾發送緊急款項。簽署加入我們的運動，以向人民定期支票。」

但伯寧在請願書中寫道：「再來一張支票解決不了我們的問題。就像我們從這場大流行開始就說的，人們需要知道下一張支票何時到來。我們的政府現在能做的最好的事情就是每月向人民發放緊急資金。」

她在請願書中總結：「我們需要立即支票和定期付款，以使我們的頭腦清醒。國會需要確保我們的財政不會崩潰，來確保我們國家的正常化。」

(中時新聞網)