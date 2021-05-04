【回憶殺】療傷歌后辛曉琪的嗓音總是唱進每個人的心中，她曾唱紅《領悟》、《味道》等無數首經典情歌，而能夠將每字每句唱得刻骨銘心，和她坎坷的情路脫不了關係，辛曉琪曾有段婚姻，卻因男方出軌不歡而散，讓她一度陷入低潮，之後再度墜入愛河卻又遭背叛，如今她看破愛情，這些經驗也成為她演唱最重要的養分。

辛曉琪在13歲那年對又高又帥的大學生一見鍾情，2人相愛10年，就像是彼此的靈魂伴侶，她甚至為了對方放棄出國唸書的機會，經過愛情長跑他們攜手踏入禮堂，一切都是那麼幸福美好，婚後還一起度過一段甜蜜時光，辛曉琪總是會在去教鋼琴課前先準備好晚餐，讓老公下班就有熱騰騰的飯菜吃，而老公也一定會準時去接她下班，夫妻倆再一起回家。

辛曉琪的情路坎坷。（圖/翻攝自微博）

然而才結婚1年多，男方就向她坦承「我不再愛妳了」，將愛情當成生活重心的辛曉琪世界從此崩塌，當時她正面臨事業低潮，又碰上愛人的背叛，這些將她徹底擊落到谷底，動了輕生念頭，她天天以淚洗面，還花了半年時間試圖挽回，直到最後才終於認清「他不會回來了」，為了走出情傷，她開始學習開車、英文、寫日記，靠著自己的力量站起來，多年後她成為歌手，唱紅了李宗盛為她打造的《領悟》，人生從此翻轉。

辛曉琪憑著《領悟》一曲紅透半邊天，但她卻始終無法將這首歌好好唱完，每次在演唱會上總是唱到一半就哭，這段感情帶來的傷痕難以痊癒，直到1999年，辛曉琪與小15歲的歌迷陷入熱戀，本以為終於找到真愛，卻在交往3年後發現，小男友劈腿了，她又再一次遭到背叛，2次跌倒讓她看透了愛情，辛曉琪的朋友林可曾說：「她開始了解，大概男人是什麼德性了，覺得談戀愛就好」。

辛曉琪和馬景濤也曾有段情。（圖/翻攝自微博）

辛曉琪曾談過7次戀愛，幾乎每一段都以對方劈腿告終，這些感情都或多或少在她身上留下傷疤，但如今她終於可以在舞台上完整唱完《領悟》，幾年前她再度愛上小自己20歲的粉絲，男友還曾對她說道：「如果妳老得走不動了，我會幫妳推輪椅。」她也將過去情傷轉化成力量，「婚姻的挫折讓我把《領悟》唱到悲痛的極致，卻也讓我具有力量，用聲音來傳遞愛、療癒受傷的心。原來，從這裡失去的，一定會再從另一個地方得到。」

(中時新聞網)