芝加哥商業交易所（芝商所,CME）昨天推出微型比特幣期貨，進一步擴大其整套加密衍生產品的陣容。對於此消息，加密貨幣市場並無明顯行情反應。不過在交投清淡的假期，加密貨幣昨天的漲幅已是引人矚目：比特幣昨日曾觸及59000美元，刷新兩周新高，以太坊更是一度上破3200美元，漲近8%。

芝商所股票指數和另類投資產品全球負責人蒂姆·麥考特（Tim McCourt）表示：「當我們繼續看到流動性持續增長並參與我們的加密貨幣期貨和期權時，我們很高興推出這一新合同。」微型比特幣期貨的價格僅為一枚比特幣的十分之一，它將為包括機構到成熟的活躍交易者在內的廣泛市場參與者提供一種有效，具有成本效益的方式，以微調其比特幣風險劦並提高交易量策略，同時保留了芝商所標準比特幣期貨的利益。」

TD Ameritrade Futures and Forex，LLC董事總經理JB Mackenzie說：「微型比特幣期貨的推出解決了投資加密貨幣方面的兩個最大問題，即高成本和參與受監管環境的願望。」

CME Micro比特幣期貨以CME CF比特幣參考匯率為基礎，以現金結算，該參考匯率是比特幣美元價格的每日一次參考匯率。微型比特幣期貨已在芝商所上市並受其監管。

芝商所稱，「微型比特幣」期貨保留了芝商所集團標準比特幣期貨的特點和優勢，但投資方式效率更高，成本利用率也更高，可供投資者對沖現貨比特幣的價格風險，改善交易策略。

(中時新聞網)