台北市警察局局長陳嘉昌、新北市警察局局長黃宗仁及多位民代3日晚間出席義警餐敘，卻遭到2名黑衣人鬧場，朝餐廳大廳潑灑上千隻蟑螂。內政部長徐國勇3日晚間在臉書回應，譴責暴力，嚴正執法，展現公權力，絕對不讓犯罪分子逍遙法外。

北市大安區臥龍義警中隊3日晚間舉辦餐會，台北市警察局局長陳嘉昌、新北市警察局局長黃宗仁以及多名北市議員參與，席間突然衝入2名身穿黑衣的年輕人，持2大袋黑色塑膠袋，朝餐廳大廳櫃檯潑灑上千隻蟑螂，蟑螂滿地亂竄，現場一團混亂。警方獲報立即展開調查，不排除是餐廳與人結怨，現正追緝當中。

警政署深夜回應，責成臺北市政府警察局，立即查明原委及是否牽涉計畫性、組織性犯罪，並要求務必嚴查嚴辦，必要時將由刑事警察局全力支援偵辦。警政署並重申譴責暴力，嚴正執法，展現公權力，絕對不讓犯罪分子逍遙法外。

內政部長徐國勇3日晚間在臉書回應，對於此案，他立即指示警政署及所屬各警察單位儘速查明滋事原因，並全面性的取締包括槍丶毒等不法行為，絕不讓不法份子挑戰公權力！他也嚴正重申譴責暴力，嚴正執法，展現公權力，絕對不讓犯罪分子逍遙法外，以維護社會秩序與安定。

(中時新聞網)