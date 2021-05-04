女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美外型、G奶火辣身材，個性率真不做作，受到不少粉絲喜愛，但人紅是非多，近日她發文表示被網友留言狠酸「整很大」，乾脆直接坦承唯一動過的部位，引發網友討論。

熊熊透露上次被一名網友酸她整很大，但其實自己唯一動過的地方，只有牙齒而已，並稱牙齒矯正好後，外觀真的會改變，「牙齒整齊後潔白也是很重要的笑口常開，微笑代表好人緣」，隨文即附上自己露出一口整齊白牙的燦笑照，立刻吸引大批粉絲留言認證「你一看就沒整啊，從以前到現在都長一樣」、「一口白牙真的加分超多的」、「熊熊明明就是天然美」。

熊熊坦言自己只有整牙。（圖／翻攝自熊熊IG）

熊熊日前曬出洗完澡的素顏自拍，沒想到天生麗質就被部份網友質疑素顏的真實性，認為她明明有化眼線、腮紅、眉毛和口紅，還敢說沒化妝，而熊熊本人就被釣出說明：「我眼線跟眉毛是紋繡的，腮紅是洗完澡臉紅，嘴唇天生是這個顏色喔！」

另外，熊熊過去曾分享保養祕訣，時常泡澡促進身體新陳代謝、血液循環，並且維持肌膚的水嫩感、光澤及彈性，一周也會做兩到三次熱瑜伽，避免身體水腫。

(中時新聞網)