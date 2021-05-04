中市1名50多歲獨居的陳姓女子，多日失聯也未上班，同事曾到住處找人，敲門沒人回應察覺有異，今天深夜報警會同消防人員動用機具破門，現場傳出屍臭味，搶救人員進入屋內發現陳女已陳屍床上，明顯已死亡多日。據了解，屋內並無闖入及打鬥痕跡，至於死因警方正深入追查中。

這起獨居女子死亡案發生在中市金山路1棟電梯舊大樓，居住在6樓的陳姓女子原與80多歲的年邁老父居住，陳父去年去世後，她即一人獨居，她在1周前就音訊全無，不但沒到公司上班，同事透過Line聯繫也都沒回應，同事察覺有異上周曾到她住處找人，但敲門並無人回應。

經同事報案，警方在3日深夜10時許找鎖匠到場開門，豈料，大門有內鎖仍無法進入，通報消防人員到場動用機具破門，撬開大門後，現場即傳出陣陣屍臭味，搶救人員進入房內，赫然發現陳女已陳屍床上。

據了解，屋內並無闖入或打鬥等跡象，鄰居相當錯愕指出，陳女身材微胖，可能因為怕熱，冷氣吹整天都不關，但並未聽說患有疾病。至於陳女死因，警方正進一步追查釐清中。

(中時 )