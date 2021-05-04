科技業震撼彈！美國億萬富翁兼微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）周一（3日）宣布結束與妻子梅琳達之間的27年婚姻，聲明指稱「2人再不能再作為一對夫婦一起成長」。

現年65歲的比爾蓋茲是美國著名資本家、投資者、軟體工程師、慈善家。他與保羅·艾倫（Paul Allen）一起建立微軟公司，曾任微軟董事長、CEO和首席軟體設計師。

比爾蓋茲的前妻是現年56歲的梅琳達（Melinda Gates）。她曾是微軟的員工，她於1994年1月1日與自己的老闆比爾蓋茲結婚。

比爾蓋茲和梅琳達育有3個孩子，她與丈夫一起創辦了慈善組織「比爾與美琳達·蓋茲基金會」。多年來其基金會幫助全球醫療、健康、教育等，在新冠肺炎期間，該基金會也捐助大筆金錢投入疫苗開發與對抗病毒。

「比爾與美琳達·蓋茲基金會」。（達志影像／shutterstock提供）

目前比爾蓋茲和梅琳達都沒有談及離婚原因。美國媒體稱，離婚後的梅琳達可能成為全球最富有的女人。

(中時新聞網)