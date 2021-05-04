台北市大安區臥龍義警中隊3日晚間舉辦餐會，雙北市警察局長都受邀，近來忙著處理「松山之亂」的北市局長陳嘉昌抵達前約6分鐘，店家櫃台竟遭2名黑衣人丟擲2大袋裝滿上千隻的蟑螂，小強四處亂竄，嚇壞議員等賓客。

陳嘉昌徹夜坐鎮中山分局指揮偵辦，據查「凶器」是魚飼料「櫻桃紅蟑」，網拍價格1000隻僅要3000元，但羞辱性十足，「善後」也非常累人，還耗費龐大社會資源。

陳嘉昌說，抵達時，蟑螂清理的差不多，但地上仍有不少隻，當下只覺得奇怪，「餐廳這麼富麗堂皇，怎麼會有蟑螂？」席間寒暄、獻唱歌曲後，才從幕僚得知稍早發生潑蟑滋擾案。

經警方鑑識，蟑螂為飼料櫻桃紅蟑，但購買管道，因嫌犯尚未到案，究竟是從水族館蒐購，或是從蝦皮網站購買，警方不得而知。

警方預計會以毀損、妨害名譽、恐嚇等罪嫌偵辦，已掌握特定對象連夜追捕；初步了解應是與店家的債務糾紛，並非針對特定官警，詳細動機尚待釐清。

(中時 )