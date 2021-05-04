去年十月三十一日是元介生日當天，本刊曾直擊他和李千那在台北市內湖區的健身房和超市甜蜜約會，李千那總勾著是元介的手臂，甚至十指緊扣，還上演隔罩啾咪的畫面，感情看來十分甜蜜。但在新聞刊出之後，傳出男方因此不滿，認為被有心人炒作，還大動作更換了健身房約會地點。如同是元介所說「她希望愛情，我希望生活」，雙方對於感情的態度大不同，成為這段戀情的矛盾點。

去年11月，本刊直擊李千那隔著口罩向是元介撒嬌，模樣十分甜蜜。（圖／攝影組）

今年一月十四日，本刊記者又遇見兩人在汐止約會，地點一樣是健身房和超市；進健身房前，是元介在車邊彎著腰，貌似將高蛋白裝進水壺中，一旁的李千那還貼心地伸出手，防止他的頭部撞到，小動作足見用情極深。傍晚五點左右，小倆口運動完牽著手離開，接著開車到附近的美式大賣場，選購食物及毛毯等日常用品，最後由是元介刷卡買單，接著驅車回到女方住處。

李千那體貼地伸手護著是元介的頭，免得對方撞到車門框。（圖／攝影組）

其實兩人二○二○年六月爆出戀情後，約會地點從新北市新店區，改到台北市內湖區，再換到新北市汐止區，從這舉動可略知是元介希望隱藏戀情，與李千那大方的態度南轅北轍，但女方不顧一切地大方約會、認愛，何嘗不是在享受感情世界中單純的美好。

運動完的兩人轉往大賣場採買日用品，相處模式確實是男方渴望的單純美好。（圖／攝影組）

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(中時新聞網)