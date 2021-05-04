中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信配合政府防疫，準備了500位人力，最高峰時只用到384人，人力非常充足，其它客服外包不包括在這500人內 。

至於全公司2021年擴大徵才規模將超過1,500人，據了解，內部訂出今年徵才達1,800人，比去年多一點，謝繼茂說，AI、資安、大數據的人力需求增多。

2021年第17屆遠見企業社會責任獎頒獎典禮3日舉行，中華電信榮獲遠見企業社會責任獎雙料大獎，包括ICT科技防疫創新應用勇奪社會創新組首獎的最高殊榮，ESG綜合績效為電信業楷模獎，凸顯中華電信致力於ESG領域，追求創新、永續的努力備受肯定。 謝繼茂說，大數據是科技防疫最大的應用，中華電信提供預判防疫路線、疫情輿情整合及人潮熱點示警，佈局事先防範，同時強化及確保疫管、醫療單位防疫通信品質，支援「免付費1922防疫諮詢關懷專線」及0800移民署外籍人士服務熱線，提供防疫專用手機，提供多項產品服務優惠措施，整體防疫計畫兼具「科技創新」與「社會共融」， 讓防疫工作做到最即時、最精準、最到位。

因疫情而帶動的業務，包括企業遠端會議視訊專線需求增加很多， 寬頻上網升速的成長速度比預期快很多。而原本以為人工智慧及人臉辨識有不錯發展，但實際並不如預期容易推動。

綠電投資部份，謝繼茂說，中華電對太陽能的投資十分重視，包括屋頂、辦公室加蓋太陽能板等， 中華電信現正擬定相關綠電計畫，向台積電推展RE100看齊。

短期綠電投資金額及計畫方面，主要針對中華電信的辦公房舍安裝太陽能板，謝繼茂強調，相較5G、海纜投資動輒十億元、百億元投資，綠電屬於相對投資很少就能產生很大效力。

至於自主綠電比例方面，謝繼茂說，一定會符合政府的政策，例如台南針對八百千瓦以上綠電，就先在中華電自己的辦公室建設太陽能板，他強調，先符合政府，再逐步把綠電規模擴大。

(工商 )