徐旭東:遠東集團將持續資產活化

遠傳電信上周公告出售一棟大樓予聯發科，遠東集團董事長徐旭東3日表示，未來集團將持續推動資產活化，另外也有計畫投資興建物流中心。

徐旭東說，遠東集團資產很豐富，遠傳在內湖的這棟大樓本來不一定要賣掉，但是這陣子遠傳投資在5G的金額還蠻有挑戰的，基於5G投資金額龐大，未來還有可能需要花更多的錢在5G，因此遠傳決定出售大樓。

遠傳電信日前公告，旗下子公司新世紀資通公司處分台北市內湖區一棟大樓，由聯發科以32.6億元取得土地及大樓資產，遠傳處分利益約12億元，預計第3季認列。

徐旭東強調，目前遠東集團擁有相當多的土地資產，未來不排除會繼續活化資產。

至於遠百寶慶店，徐旭東說，寶慶店歷史悠久、地點位置好，比較難重新裝修，所以未來將重建為現代化的百貨賣場，至於投資金額？徐旭東僅透露「蠻大的」，坦言「打掉難免有點不捨」，但還是得跟著時代走，滿足不斷在變的消費者需求。

對於媒體問到印度疫情升溫、棉花供應吃緊，會不會對國內紡織業造成影響 ?徐旭東認為沒有太大影響，因為使用棉花的比例少，不到10％，目前都以現代化的原料為主。

(工商 )