越捷航空控股公司（HOSE代碼：VJC）公佈2020年審計後的年度財務報表。越捷航空母公司在2020年的收益為15.20兆越南盾，約新台幣184.6億元，其合併收益及經審計的稅後淨利分別為18.22兆越南盾，約新台幣221.2億元、690億越南盾，約新台幣8,368萬元，成為全球少數能維持核心業務並且獲利的航空公司。

就各項收益來看，越捷航空在航空運輸中虧損了1.45兆越南盾，約新台幣17.63億元，比先前在其財務報表中所公佈的虧損低31％。

越捷航空的總資產達越南盾45.2兆，約新台幣549億元，而業主權益含庫藏股為越南盾17.33兆，約新台幣210.33億元。其負債比率為0.66；流動比率為1.28，在航空業中，越捷航空的表現良好。

越捷航空透過降低50％的費用來優化客機作業，並與供應商協議20％-25％的折扣，同時降低至少10％的日常營運成本。越捷航空更以低於市場價格購買燃油，節省25％的燃油成本。

2020年，越捷航空為越南首家獲准利用客艙載貨之航空公司（CIPC），透過將部分客機改建成貨機並拓展國際航點，自此，越捷航空於近1,200個航班上已跨國運送超過多達6萬噸的貨物。也因為這樣的傑出表現，越捷航空榮獲由《Payload Asia》雜誌評選的兩項航運指標獎項 ，分別為年度「全球最佳廉航」及「全球最佳空運廉價航空」。

去年，越捷航空也於內排國際機場內設置地勤服務中心（VJGS），該營運地勤服務中心除了能提高機場服務品質、營運獨立性、配合航班營運時間還能有效控管成本。

越捷航空也取得多項成就，像是載客率達80％以及準點率高達90％，為全球達高標的航空公司之一。越捷航空的技術可靠度更達99.64％，也榮獲飛航安全評比中最高榮譽的7顆星。同時，越捷也榮獲國際知名飛安評鑑網站AirlineRatings.com頒發全球10大「最安全超低廉航空」的殊榮。

越捷航空更進一步投資飛機維修系統，並為飛行員及機組人員提供持續的培訓課程，以因應國內市場的需求，同時為恢復國際航線做好準備。

越捷航空學院（VJAA）在2020年一直保持開放，為所有單位的員工提供了共計長達47,386個小時的培訓課程，同時也因疫情而開放線上課程。

越捷航空學院計劃在2021年啟動一系列技術和物理基礎設施項目，包括安裝新的飛行模擬器（SIM）並使越捷航空學院成為地區級的航空培訓中心。

現在越南國內市場已全面恢復，復甦狀況更甚2019年的水平。 越捷航空預計於2021年第四季恢復國際航線。

越南政府預計將持續減稅，並考慮在近期內為航空公司提供財務援助及貸款利息減免。

截至目前為止，越捷航空已經恢復越南境內的所有航點，甚至在2020年開通更多新航線。越捷航空以客戶為中心，啟動數位轉型將在2021年應用於每項服務上。越捷將持續優化營運模式並拓展業務，為旅客提供更穩定、良好的服務品質，同時當情況允許時，為重啟國際航班做好準備。

越捷航空除航空運輸外，擴大投資航空服務、金融等多個投資項目上，使其經營模式能有效、長遠營運。

根據2020年合併報表審計及業主權益為17兆越南盾，股東大會決議後將提交股利分派給董事會。

(工商 )