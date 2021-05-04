屏東30歲的李姓男子和雙親花了62多萬元到越南迎娶20歲的阮姓女子，雙方認識第5天即辦婚宴，阮女陪未來夫婿和公婆出遊買結婚首飾時，不時甜笑依偎李男身旁，即使去年因疫情隔離整年，李男也沉溺臉書和翻譯機和妻子熱線，萬萬沒想到，阮女來台不僅整個人變調還落跑，讓李男一家難以接受。

李男父親出示照片，指2019年時，阮女與兒子相處互動跟情侶沒兩樣，豈料今年把對方接來台灣，竟在婚宴當天逃婚。（圖／讀者提供）

李男父親說，當初他們付了38萬元仲介費及出國費，和妻子帶著兒子一家3口於2019年10月29日前往越南「選媳」，業者在2天內安排40多名女子輪番海選，李男後來從中挑了5人，在和每位越女交談半小時後，由於李家是筍農，希望女方會務農種田，最後決定20歲皮膚白皙、有雙明眸大眼的阮姓越女，阮女也答應下嫁李男。

阮女在通過健康檢查後，和李家人一同遊覽越南風光，到百貨公司挑選結婚首飾和婚宴服裝，過程不時笑口常開，溫柔挽著李男的手，小鳥依人的模樣，看在李男父母眼中像極了墜入愛河的情侶，儘管阮女和未來公婆言語不通，但仍努力展現親和力，當下讓李男雙親放心，慶幸兒子終於找到可相隨一生的伴侶。

李男為了尋妻公布自己與越南籍妻子的合照，照片中女方眉頭深鎖，被網友稱為「厭世越南妻」。（圖／讀者提供）

在越南的第5天，李男和阮女合拍婚紗照，穿上白紗的阮女也不禁露出將為人妻的羞澀與甜蜜，阮女娘家3代親友也留下一張張新婚歡樂的照片，直到結婚當天，李男和阮女就被送進洞房，彼此互訂終生，誓言永不分離。

李男父母在第7天先行返國，李男則是第10天返台，1個月後又前往越南法院辦理公證，停留5天後返台；原本打算2020年初接阮女來台，卻因新冠肺炎疫情延後，2人只能透過臉書和翻譯軟體一解相思，期間，阮女要求李男每月需付6000元台幣作為娘家生活費，李男也乖乖照付；但阮女卻在結婚當天凌晨落跑，讓李家人合理懷疑阮女刻意騙婚。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)