屏東李姓宅男花了62萬多元從越南娶回20歲的阮姓嫩妻，豈料，結婚當天凌晨新娘就落跑，李男父親向本刊表示，如今回想起來疑點重重，媳婦來台後，在衛生棉上塗口紅假裝生理期來，拒和兒子行房，落跑當晚一直不肯睡，似乎在等好時機，後來才知原來落跑媳婦早在他們提告詐欺罪前2天，先一步提告兒子涉嫌性侵，李父懷疑媳婦落跑似乎早有預謀，只為換在台居留。

阮女來台後，以口紅塗衛生棉這種伎倆來規避和丈夫行房，甚至還被找出避孕藥。（圖／宋岱融攝）

李父接受本刊專訪時指出，如今回想起媳婦阮女來台的種種行為，真的很奇怪，李父說，媳婦落跑當晚一直不肯睡，用棉被蓋頭直滑手機，凌晨1點還說肚子餓，兒子泡了越南泡麵給她吃，沒想到是在等待逃跑時間。

李父表示，他和妻子後來在垃圾桶裡發現阮女在衛生棉上塗滿口紅，才得知原來媳婦假裝生理期，規避和兒子行房，手提袋中還有從越南帶來的避孕藥，由於監視畫面錄下有車子接應媳婦逃跑，因此李家人懷疑有人蛇集團在背後操控，李父懊悔的說，「我們不該挑了一個年紀輕的人當媳婦」。

李父懷疑媳婦落跑連護照都來不及拿，背後疑有人蛇集團操控，如今阮女恐在從事陪酒行業。（圖／報系資料照）

李男和父母認為阮女騙婚，3月26日提告阮女詐欺，但做筆錄當天，移民署卻告知，阮女在3月24日已提告李男強逼行房，涉嫌妨害性自主罪，但李男堅決否認對妻子硬來，李父也懷疑阮女背後有高人指點，刻意以訴訟延期在台居留時間；李母則表示，「付出的錢可能要不回來，只希望一家人能恢復平靜生活」。

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(中時新聞網)