八年前民進黨曾爆發黑道入黨爭議，而後新增入黨兩年才有投票權的規定，不過近期該門檻又被降為一年，將影響明年中央黨部和地方黨部改選結果。今年三月間，英系中執委、台北市議員洪健益提出「修改黨職人員選舉辦法」，他認為如今時空背景已不同，愈來愈多青年有意入黨，建議下修為「入黨一年」即可參與選舉。因為若不修改選舉辦法，去年入黨者將無法參與明年黨主席選舉，造成權利與義務不對等，有失公平。

當時，民進黨立委陳亭妃發難反對，直言下修黨齡無助於「排黑」，況且地方選舉在即，貿然修改黨規，四、五月勢必引發大亂。陳亭妃的擔憂並非無的放矢，一名民進黨人士透露，近兩個月，某特定派系已增加了四、五千名黨員，難保不會有「黑入綠」及「人頭黨員」的狀況。

「表面上是為了要讓吳怡農入黨，才取消兩年限制，實則是為『灌人頭黨員』大開方便之門，民進黨黨員大洗牌，舊的黨員被稀釋得很嚴重，真正有理念的黨員恐怕連一○％都不到，剩下來都是被操縱的人頭。」蘇煥智點出民進黨派系遭人頭大戶操控的沉痾。

針對蔡英文不惜背負「染黑」之名，也要下修黨規，東華大學教授施正鋒分析，現在正是民進黨各派系招兵買馬、搶進全國黨代表大會的時機，英系組織鬆散，相較其他派系「底子比較虛」，除了立委陳明文為首的「嘉義幫」，其餘只能靠吸收福利國、海派或時代力量裂解的成員。正因如此，蔡英文才會趁著總統任內時，積極吸納大量黨員，為的就是要在明年的全國黨代表大會「對決」各派系，緊接著掌握縣市議員、縣市首長及立委等公職選舉提名權，「蔡英文希望從黨職到公職各個位置都有人。」

「下修黨職選舉條件是走回頭路，顯示黨中央向當權者屈服。」國立彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆形容，民進黨創黨以來的黨組織文化如「加盟店」，由地方集結黨員後，向中央要求成立黨部，中央難以撼動地方山頭的勢力；黨部控制地方公職的提名權，擁有愈多黨員則權力愈大，因此很難擺脫人頭黨員的問題。劉兆隆指出，從「入黨二年」修回「入黨一年」，「這是一場精密的政治計算，人頭黨員繳兩年變一年，派系首腦操作成本更低，讓派系達到最大利益。」

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(中時新聞網)