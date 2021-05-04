洛杉磯湖人的衛冕霸業陷入危機，主將詹姆斯(LeBron James)此時嚴詞批評季後附加賽：「想出這個爛東西的人應該要被開除！」其實在這個制度正式付諸實行之前，詹姆斯就說過他不支持，現在撂重話顯示他很著急了，畢竟湖人目前西區排名仍未擠進安全名單，很可能必須參加他最看不起的季後附加賽。

季後附加賽(play-in tournament)是聯盟早有的構想，他們總是設法榨出更多比賽來賺錢，上季趁著疫情停賽後堂而皇之地實施。去年將參賽者限制在東西區的第8名、第9名，並且第9名距離第8名的勝差不能超過4場。今年進一步擴大讓第10名也加入戰局。

第7名與第8名球隊先打1場加賽，勝者成為第7種子晉級；第9名與第10名再打1場，勝者將對戰第7名與第8名的敗隊，誰贏了就拿到第8種子晉級。簡言之，第9名、第10名的球隊若連贏兩場比賽即可晉級，往年篤定晉級的第7名與第8名，如果連輸兩場就會出局。

季後賽的最後安全名單是第6名，太陽、爵士、金塊、快艇包了前4名，湖人與拓荒者、獨行俠相持不下，最終可能掉到第7名而捲入混戰，今年初獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)也大罵這個制度。詹姆斯的老冤家金州勇士還留在前10名，有機會透過附加賽踩著湖人晉級，詹姆斯焉能不急？其實這個制度不管是誰想出來的，擁有決斷權的仍是聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)。

(中時新聞網)