性感女神莎朗史東日前出版個人回憶錄，細數人生風雨，已經63歲，仍保有完美的身材比例，經常是時尚雜誌的封面人物。她如何維持健康的女神身材？保養祕訣是什麼？

莎朗史東的好身材經常躍上時尚雜誌封面，讓粉絲為之驚嘆。近日在Elle雜誌上大秀長腿、腹肌，讓外界重溫她的養生祕訣。

很難想像，莎朗史東（Sharon Stone）在43歲、事業正處巔峰時突發腦中風、一度失去視聽覺，前夫也帶著孩子離她而去。但她努力一步步重新站起，原本連「穿衣都得反覆練習」，如今她能做健身重訓，也常與孩子共享天倫之樂。

她將這些心路歷程，重新整理在今年出版的回憶錄《重生之美（The Beauty of Living Twice）》，還揭露外祖父性侵妹妹的幼年創傷、以及拍攝《第六感追緝令》時非自願裸露的演藝圈黑暗面，人生的起落自在不言中。

從近乎癱瘓到完全康復，莎朗史東花費整整7年。現在的她已是阿嬤的年紀，卻仍保持女神身材，在日常保健與保養上，她做了哪些努力？

1. 飲食：戒掉碳酸飲料、酒精，吃無麩質食物

有2種東西，莎朗史東絕對不碰：加工食品和咖啡因，此外，她也幾乎不喝酒跟汽水。

莎朗史東告訴WebMD，當她得知瑪丹娜滴酒不沾後，便立即效法、啟動戒酒計劃，長達3個月不喝酒，「身體明顯變好很多！」

莎朗史東有自體免疫疾病乳糜瀉（celiac disease），食用麥麩會破壞腸道系統，因此採取「無麩質飲食（gluten-free diet）」，不吃麵包、麵條、披薩、甜點等精緻食物。麩質是穀物中的一種蛋白質，在麵粉製品中很常見。

她最愛吃低GI食物，包括：藜麥、扁豆和蔬菜，也會吃肉跟黑巧克力。不過莎朗史東沒有完全戒糖，喝無咖啡因的茶時，她偶爾會加一點糖增添風味。

2. 運動：皮拉提斯、伸展、跳舞、健身

莎朗史東熱愛運動，她每週做3～5次皮拉提斯，有時在機器上做1.25小時，有時則改做30～40分鐘的伸展運動。

此外，她還會每週上4～5次健身房，做循環訓練；偶爾想轉換心情，就搭配音樂跳舞放鬆。她說，自己不是那種「買台跑步機、然後對著牆壁發呆跑步的人」，會持續做點運動的小變化，活絡特定部位的筋骨。

不上健身房的日子，莎朗史東會在浴缸裡做皮拉提斯的抬腿運動，逮到機會就鍛鍊身體，秉持「要活就要動」的哲學。

3. 保養：注重保濕防曬，只用清水洗臉

莎朗史東的臉部保養法並不特別複雜，她說自己早上起床只做2件事：刷牙、並用清水洗臉。

出門在外，她很重視防曬；晚上回家沐浴後，她會擦身體乳滋潤肌膚。

臉部保養方面，她會視天氣變化稍作調整，不變的是她著重保濕的法則。通常，莎朗史東會擦保濕乳霜、修復霜，偶爾會敷保濕面膜，使用的CC霜也主打保濕功能。

4. 心靈保養：睡飽、冥想、學佛

生活習慣方面，莎朗史東透露，她平時一定睡眠充足，閒暇時也熱衷於照顧花草。

雖然不少人愛向她請教美容秘訣，但比起外在，莎朗史東認為「內在美更重要，找到能讓自己身心靈平靜的哲學或信仰，非常關鍵。」

她自己篤信佛教，常做深呼吸、或是冥想靜坐。她說學佛能幫自己追尋平靜、回歸初心，內外都顯得更優雅。

●活出這個年紀最美的樣子

入行數十年，莎朗史東度過生命中的風風雨雨，她說她如今善待自己、照顧好身體與心靈，不追求「看起來年輕10歲」，而要致力活出「這個年紀最美的樣子」。

資料來源：BBC、The New York Times、Good House Keeping、Prevention、WebMD

(中時新聞網)