據六都公布的買賣移轉棟數資料顯示，四月的買賣移轉棟數反映3月市場穩定的買氣，六都四月買賣移轉棟數合計2.25萬棟，年增約28%，月變動大致持平，移轉棟數增加一方面因為去年疫情衝擊基期較低，另一方面則是3月房市買氣穩定加上第一季交屋帶動，移轉棟數維持穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年第一季正值疫情期間，因此買賣移轉棟數基期較低，對比之下4月移轉棟數出現年增28%的強勁態勢，而今年第一季的新成屋完工量比去年同期增加約4千餘戶，預售完工交屋也會帶動移轉棟數增加，同時3月市場也正值上半年房市旺季，許多因素帶動下導致4月移轉棟數表現維持穩定。

近來政府雖屢屢出招抑制房市，但長期持有的自住客，受政策影響的程度不大，且都會區的住房需求仍厚實，因此今年4月份的量能平穩，與上月相較，僅微縮0.2%；且與近年同期相比，六都的買賣移轉棟表現均十分亮點，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，不僅新北，台南、高雄創下8年新高，台北、桃園、台中亦締造近7年高峰，交易狀況保持春和景明的樣態。

4月份六都建物買賣移轉棟數月減0.2%，台北市月減3.3%，新北市月增9.1%，桃園市月減6.2%，台中市月減8.6%，台南市月增4.0%，高雄市月增1.0%。台南市4月交易量為2,143棟，月增4.0%，年增26.3%，是本月六都交易量月增排名第二的都會區。永慶房屋業管部協理謝志傑說明，台南市近期在南科就業人口、重劃區題材的利多加持下，自住、置產等剛性需求買氣不減，使台南房市交易熱絡。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，雖然政府打房措施不斷，不過利率處於低檔，未受管制的買方不受影響，且自用買盤仍有支撐，加上房地合一上路前的曖昧期話題，買方把握議價機會，賣方也趁機出脫，預估六月前交易仍有可觀之處。

(時報資訊)