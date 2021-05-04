行政院長蘇貞昌3日主持擴大行政立法協調會報，發言人羅秉成會後召開記者會，宣布中油第三天然氣接收站再外推方案，規畫將工業港再外推455公尺、達離岸1.2公里，雖因此將增加150億元預算、工期延長2年半，但除可兼顧供電需求，對沿岸潮間帶藻礁影響也更小。

羅秉成表示，三接再外推方案微政府過去這段期間傾聽各界意見，積極與環團對話，並審慎評估各種替代方案後的結論，以「保護藻礁最大化、影響供電最小化」為評估策略，盼能達到「顧供電、護藻礁」的雙贏目標。

羅秉成轉述，蘇貞昌表示，8月28日藻礁公投案若通過，致使三接無法興建，國家能源轉型、供電穩定目標將大受影響。今日提出的再外推方案除具可行性，且確實能將藻礁保護最大化，兼顧經濟、供電、環保和藻礁保護，展現政府最大的誠意，將盡力爭取國人最大支持。

三接案原規畫於離岸742公尺處建置工業港、預計2022年12月供氣，總預算600.8億元。此次發表的三接再外推方案，規畫在環評許可範圍內，將工業港再外推455公尺至離岸1.2公里處，不必浚挖、不破壞水下礁體，但預算將增加150億元、延後至2025年6月供氣。

經濟部長王美花表示，按目前整體「增氣減煤」政策方向，勢必要在台中及高雄以外地方增設接收站，北部若無第三天然氣接收站，對供電穩定將有很大影響，需要三接在2025年中旬完工供氣，接氣發電才能較平順運轉。

王美花指出，原先推動現行方案已盡最大努力，透過避開大潭潮間帶，使藻礁區不會受到影響，此次再外推方案是針對海裡、水下礁體盡最大努力保護，為近期與學者、專家團體或年輕朋友多次溝通對話，在增氣、減煤、非核、護藻礁及供電穩定前提下，提出最有誠意的做法。

對於外界指出遷移至台北港或林口港等替代方案，王美花強調，相關替代方案除需重新環評、填地、建港及建站，均至少需耗時11年，遷移至台北港拉海管或陸管，均經過更多藻礁或城市，遷移至林口港則需經過飛安審查，不僅耗時長且難度更高，甚至還有更大風險。

王美花表示，此次提出三接再外推方案，希望讓民眾了解政府已盡最大努力，對生態保育、能源轉型及供電穩定等各方面均規畫、設想周延。方案若未通過，北部將面臨11年供電缺口，對電力供應、能源轉型造成很大傷害，希望能在藻礁公投上投下不同意票，讓三接繼續推動。

(時報資訊)