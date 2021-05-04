北市大安區臥龍義警中隊3日晚間舉辦餐會，北市警察局局長陳嘉昌、新北市警察局局長黃宗仁以及多名北市議員參與，突然衝出2名年輕人，持2大袋黑色塑膠袋，朝餐廳大廳潑灑上千隻蟑螂。台北市議員王欣儀還原當時狀況，直呼非常恐怖「我需要收驚」，並批鬧事的人目無法紀、囂張至極。

餐廳突然闖入2名年輕人潑灑上千隻蟑螂，當時陳嘉昌尚未抵達，但已嚇壞餐廳員工和賓客，案發後警方立即調閱監視器，以車追人，目前已掌握5名嫌犯。

北市議員王欣儀昨（3）日深夜透過臉書還原現場狀況，她表示，晚間7點半左右抵達餐廳，上樓梯時發現都是蟑螂，遍地蟑螂很像蜜蜂群集，非常恐怖，詢問店家後才得知有人鬧事，助理在樓下也看到2名年輕男生跑過去、騎機車逃逸，店家也說非常誇張。

王欣儀還原現場狀況，表示遍地蟑螂很像蜜蜂群集。（圖／摘自王欣儀臉書）

網友看了王欣儀PO出的照片後驚訝表示離譜、真的比扯鈴還扯，擺明就是衝著警察而來，王法蕩然無存，「有這麼囂張的人？」警察形象掃地。

警方初步掌握嫌犯身分，研判犯案動機應是與店家有債務糾紛，但因雙北警察局長都出席的餐會，竟遇上離譜潑蟑案，警政署嚴令儘速破案釐清，整晚雙北市警方、甚至國道警察，都加入圍捕行動，但直至天亮仍尚未逮到人。

此外，據知情人士透露，上周末雙北各大水族館業者，就接到通知要賣出館內所有櫻桃紅蟑螂，周日就有多名人士分批前往水族館搜刮一空，顯見犯嫌早已預謀。

(中時新聞網)