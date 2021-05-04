恒安宮的2尊虎爺公也首度請上供桌來接待各路神尊。（劉秀芬攝）

螺絲釘造型的雞蛋糕供品。（劉秀芬攝）

恒安宮廟方3日晚間舉行祝壽儀式。（恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

媽祖契子女紛紛回廟祭拜祈福。（恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

農曆3月23日「媽祖生」，台南市六甲恒安宮為「護軍媽」舉行祝壽活動，出動專車接送交陪境宮廟神尊來做客，連恒安宮的2尊虎爺公也首度請上供桌來接待各路神尊，非常罕見。

廟方工作人員表示，每年「媽祖生」，都會邀請交陪境宮廟神尊來做客，往年都30幾間宮廟神尊作客，神桌上滿滿神尊，今年作客神尊更是增加至50多尊，廟方特地向虎爺搏杯請示，同意被請上供桌接待各路神尊，民眾難得一次可以向眾多神明祈福，並且好好欣賞各宮廟神尊之姿，是恒安宮一大特色的慶典。

慶祝媽祖生日，六甲恒安宮舉辦系列活動，5月1日上午9點舉行契子女祝壽團拜活動，數百名信眾帶著小孩，從十幾歲青少年到小學生、抱在懷裡的嬰兒都有，一起到廟裡祝壽和還願，今年到恒安宮登記為媽祖契子女人數也大幅增加，共有176人，比去年登記人數多了近30人。

今年祝壽活動的宴王祀宴，同樣由媽祖誼子台商顏明俊贊助，豐盛的的供品讓民眾圍觀，顏明俊從做螺絲釘起家，在台灣、大陸都有工廠，這次特別請人訂做螺絲釘造型的雞蛋糕為供品。

3日晚間，在恒安宮主委沈進忠陪同下，台南市長黃偉哲夫人劉育菁、六甲區區長陳啟榮，以及台南市議員吳通龍、陳秋宏、吳通龍等各地方人士、宮廟代表及信徒齊向媽祖祝壽。

廟方表示，今天還有犒兵拜拜及平安宴活動，昨天已經有民眾將犒軍供品拿到廟裡，依往年經驗，廟方今年也將準備60張以上桌子供信徒擺放供品。

(中時 )