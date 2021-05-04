梅琳達和女兒珍妮佛‧蓋茲（Jennifer Gates）

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）周一推文宣布，結束27年婚姻，但仍將攜手從事慈善工作。由於蓋茲曾多年蟬聯全球首富，夫妻分產也成為舉世關注的焦點。

據CNBC新聞網與《紐約郵報》（New York Post）3日報導，蓋茲擁有微軟1.37%的流通在外股，目前價值超過260億美元（7260億台幣），據說兩人的身價總和達1270億美元（約台幣3.5兆）。而夫妻倆創設的比爾與梅琳達·蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）則擁有超過510億美元（14,242億台幣）資產，是全球最富裕的基金會。

至於他們要如何分產，目前還不清楚。不過，兩人在投下離婚震撼彈後，他們25歲的女兒珍妮佛‧蓋茲（Jennifer Gates）在Instagram上說，全家人已歷經一段充滿挑戰的時光。「目前我仍在學習如何以最好的方式，來支持個人的過程和情感，還有自己的家人，」她寫道，「我很感激能有空間這麼做。」

珍妮佛‧蓋茲在Instagram上發表對父母離異的談話。（Instagram）

「我個人不會進一步對任何離異的事置評，但請諒解，對我來說，你們友善的言語和支持意義重大，」珍妮佛說，「在我們邁向人生的下階段時，感謝你們了解我們對隱私的渴望。」

珍妮佛是蓋茲夫婦3個孩子中的長女，她還有1個22歲的弟弟羅里（Rory），以及19歲的妹妹菲比（Phoebe）。他們都在西雅圖成長，並成為父親在私立湖濱中學（Lakeside High School）的學弟妹。

珍妮佛2018年從史丹佛大學（Stanford University）獲得人類生物學學位後，以1年時間專注馬術事業，接著前往紐約市西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）就讀。據說蓋茲夫婦為了支持她的馬術事業，連續購置佛羅里達州的馬術熱門地點房地產，投入了3700萬美元（約台幣10億）資金。

(中時新聞網)