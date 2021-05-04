資深藝人澎恰恰拍電影票房失利，欠下2.4億元巨債，2020年宣布破產，為了還債狂接通告賺錢，近來在吳宗憲力邀下加入電商，短短4個月已賺入近7位數，不過昨（3日）於臉書PO文表示：「還款速度不如預期.讓大家很著急，我再次道歉」。

澎恰恰表示只要有公開活動，總會被媒體詢問還債狀況，也造成友人誤解明明有收入，卻為何遲遲不還錢，對此，他強調報導跟現況差距相當大，雖然所有計畫都持續進行，希望可以儘快增加收入，無奈每項產品必須經過規劃及安排，並非說推出就推出，即便如此還是得處理這龐大數字，此外加上常常一句話就被解讀不當，讓他坦言：「真的是很無奈，很無奈的事」。

各位好朋友： 各位債權人： 我知道大家的好意. 都只是要將款項要回去而已. 並且給了我相當的時間.先致歉..... 還款的速度不如預期.讓大家很著急. 我再次道歉！ 而... 由澎恰恰發佈於 2021年5月3日 星期一

對於許多藝圈內同仁只會說大話，給了希望卻又不兌現，坦言讓他更覺得對不起債權人，甚至打亂還錢步驟，至於遭人不斷揶揄「哎唷，怎麼欠的可以欠到2億多」、「開記者會把自己搞的像被害人一樣」，他強調真正被害人是被欠錢的人，自己會繼續不斷努力，讓賺錢管道更多以便加速還款，盡全力不要臭名萬世，也再次謝謝大家諒解及等待。

澎恰恰1月加入「直消」後，已拉到200多個下線，業務執行長王世鈞表示澎哥已賺入近7位數，近期也有規劃邀請他代言護肝產品，報酬約為7位數，強調收入破千萬絕對沒問題，不過也強調擔心討債人看到新聞後會找上門催討，所以沒辦法公布確切收入。

澎恰恰拍電影負債2.4億 憲哥幫打氣「人生還在努力就不算失敗」

(中時新聞網)