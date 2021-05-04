台北市大安臥龍義警中隊昨晚在中山區某餐廳餐敘舉辦交接典禮，雙北市警察局長及多名議員都到場，餐廳櫃台遭人丟擲上千隻蟑螂，令外界批評在太歲頭上動土，北市治安已敗壞。市警局長陳嘉昌4日表示，初步已掌握數名嫌犯，與警察聚會關連性不大，但嫌犯還未到案，不便講太多案情，市長柯文哲也要求盡快把歹徒抓到。

宴會現場包含陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁，台北市大安區、文山區市議員都到場。昨晚8時許，有人帶著2袋共上千隻蟑螂朝餐廳櫃台丟擲，蟑螂破袋而出四處亂竄。

陳嘉昌今指出，嫌犯手法跟潑漆、潑糞一樣都是暴力行為，我們嚴厲譴責，昨晚中山警分局隨即成立專案小組，刑事警察局也來支援，整晚都在中山分局做案情研討，初步找到數名嫌犯，這些人的身份都已查明，會依法嚴辦，盡快把這些人抓到。

他表示，動機大概有一些研判，可能性滿大的，不過，人犯還沒到案，現在講可能和後來有出入，所以暫時保留。跟義警關連性小，其他不能做太肯定的答案，我們是依法徹查嚴辦，和雙北市警局長出席的關係可能性也很小，應該是有某些因素。

傳出不明人士最近到水族館搜刮蟑螂，陳嘉昌說，小蟑螂類似水族館販賣給民眾養魚的，網路上也買得到，這些都是清查範圍，他進去餐廳時已整理過，有看到但數量不是那麼多，第一時間看到怎麼餐廳會有蟑螂，了解後馬上召集人員查辦，為了要查緝，現在不便講太多案情避免影響偵辦結果。

陳嘉昌透露，不法份子對警方挑釁的可能性很小，暫時不要講的太肯定，署長陳家欽也有傳簡訊給他關心這個案。

他強調，只要在崗位一天就會全力執行任務和工作，最近事情有點多，對他來講是考驗，會堅持人生在警界生涯把自己工作做好，柯文哲也希望盡快把歹徒抓到，依法嚴辦。

(中時 )